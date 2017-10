Entrega de 300 casas e Núcleo Industrial são algumas ações do governo Azambuja em Fátima do Sul

População foi beneficiada com a construção de 300 unidades habitacionais no loteamento Jardim dos Ipês. Foto: Agehab

Com 19.181 habitantes, Fátima do Sul recebeu nos últimos 30 meses obras estruturais para satisfazer a população e fomentar a geração de renda no município. Atendendo a pedido da prefeitura, o Governo do Estado concluiu as obras do Núcleo Industrial, onde foram executados trabalhos de terraplanagem, drenagem e pavimentação.

A intenção é atrair empresas de pequeno porte da região para aumentar a oferta de postos de trabalho.

Município situado na Grande Dourados, com formação que remonta ao processo de colonização da região, Fátima do Sul é banhada pelo rio Dourados e conta com um parque aquático que é atrativo turístico.

Seguindo a proposta de modernizar as estruturas da cidade, o Estado executou obras de drenagem e asfalto em 13.371 metros quadrados de vias urbanas. Por meio de emendas parlamentares com contrapartida estadual, foram asseguradas também obras de infraestrutura na rua Melvin Jones para revitalizar e melhorar o tráfego no Centro.

A população foi beneficiada com a construção de 300 unidades habitacionais no loteamento Jardim dos Ipês, construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida com contrapartida estadual e municipal. O residencial foi entregue asfaltado, com playground, área de lazer e uma ampla estrutura oferecida surpreendendo aos beneficiados.

Seu projeto de lazer integrado incluiu duas quadras de esporte, dois parquinhos infantis, duas academias ao ar livre e um centro de convivência, destinados a melhorar a qualidade de vida das famílias.

No campo, foram entregues ainda 27 casas rurais por meio de parceria com o Governo Federal pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), destinado a garantir moradia digna aos agricultores e pequenos produtores da região.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto capa: Cidade Brasil