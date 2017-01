Foto: Rogério Sanches / Fátima News / Arquivo - Empresários anunciam a 17ª Edição da Copa Valota em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - Vem aí a 17ª Edição da Copa Valota de Futsal em Fátima do Sul, o evento que é tradição em Fátima do Sul e este ano não será diferente vai ser feito pela loja Esporte Valota Calçados, por intermédio de Emilio Valota e Gustavo Valota.

A Copa Valota que foi idealizado pelo saudoso desportista Agostinho Valota é sim o evento mais tradicional de futsal do interior do Mato Grosso do Sul que mais uma vez vai sacudir as arquibancadas do ginásio de esportes de Fátima do Sul.

Haverá a categoria municipal, veterano, feminino, regional e o infantil, durante esta semana o Fátima News via divulgar mais detalhes do evento que promete bater o recorde das outras edições segundo os empresário.