Empresário sai de barzinho, vai a boate e acorda em barranco

Empresário não sabe o que aconteceu (Arlindo Florentino)

Após sair para ir a um bar, em Campo Grande na noite desta quinta-feira (13), um empresário de 46 anos, do ramo de embriões de gado de Araçatuba, em São Paulo, acordou nesta manhã com o carro capotado em um barranco, no Indubrasil.

Marcos Suter, de 46 anos, disse ao Jornal Midiamaxque tinha saído na noite de quinta-feira (13) para assistir a um jogo de futebol em um bar na Capital, sendo que depois foi até uma boate.

“Depois não me lembro de mais nada. Acordei aqui no barranco”, explicou. Funcionários de um curtume no Indubrasil socorreram o empresário.

O veículo Ford Ecosport em que ele estava capotou e caiu em um barranco, em um trieiro paralelo a avenida principal 10 ao lado do Indubrasil. O empresário estava com algumas escoriações e afirmou que não estava dirigindo o carro, disse que ocupava o banco do passageiro e não sabe afirmar quem seria o motorista.