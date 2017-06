Empresário pretende inaugurar ainda este ano o 'Mercado Julifran Bairro', novidades em Fátima do Sul

No próximo mês, o Mercado Julifran, localizado na Rua Tenente Antonio João, esquina com Presidente Vargas comemora 1 ano de sua super reinauguração, com modernas e amplas instalações, tudo isso pensando em atender bem todos seus clientes. Desta forma, José Ciro lança o Mercado Julifran Bairro, que além de facilitar a população nas suas compras, irá gerar mais emprego para a população do município Favo de Mel.

Pensando em atender bem seus clientes e toda a população de Fátima do Sul, o empresário Jose Ciro do Mercado Julifran já prepara mais novidades para a população Fátimassulense.

Maquete do Mercado Julifran Bairro que deverá ser inaugurado ainda este ano em Fátima do Sul(Foto: Divulgação)

A previsão inicial é que o Mercado Julifran Bairro seja inaugurado ainda este ano, na Rua Pernambuca no Jardim Moriá, nas proximidades dos bairros Cohab e Jardim dos Ipês, bairro este que recentemente teve a inauguração de 300 novas moradias, se tornando uns dos bairros mais populosos da cidade.

Maria Luiza, 39 anos, moradora do Bairro Jardim dos Ipês, disse que falta um mercado nas redondezas, e que a distancia do centro da cidade dificulta bastante a vida da dona de casa. "Para fazer minhas compras tenho que me deslocar ao centro da cidade, o que toma ainda mais tempo. Agora, com a instalação do Mercado Julifran Bairro, vamos ter uma opção bem mais próximo de casa".

O empresário Jose Ciro disse que é uma satisfação investir em Fátima do Sul, gerando renda e qualidade de vida a população. "A população cobra mais emprego, mas também necessitam de atendimento de qualidade, com produtos de procedência e preços acessíveis, pensando desta forma, decidimos construir o Mercado Julifran Bairro, que além de atender as necessidades dos moradores dos bairros Cohab, Jardim dos Ipês e Moriá, irá gerar emprego a população ? finalizou o empresário".