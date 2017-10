Empresário de MS 'apaixonado por motocicletas' morre em acidente em SP

O empresário Odair Fontebasso, de Paranaíba, a 422 km da Capital, conhecido como 'Odair da Matecsul', faleceu na manhã de sexta-feira (13) após envolver-se em acidente automobilístico no interior de São Paulo. O jornal JP News, de Três Lagoas, explica que ele seguia de motocicleta na rodovia SP-320, conhecida como Euclides da Cunha. O acidente ocorreu no km 600, próximo na cidade de Santana da Ponte Pensa (SP).

Odair, conforme o site, seguia para São José do Rio Preto (SP). A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) explica que ele teria tentado desviar de um tamanduá e colidiu com a 'mureta' da via. O filho dele, Thiago Fontebasso, acompanhava o pai em outra moto e viu o acidente.

Tamanduá na pista - O filho relatou ao site que Odair perdeu o controle da moto quando avistou um tamanduá morto na pista. Foi neste momento, relatou, que o pai colidiu contra a mureta e 'voou' para fora da pista. Ele faleceu na hora.

Fontebasso contou ao site que o pai pode ter sofrido 'mal súbito', já que segundos antes da colisão, o filho observou que a moto do pai foi se inclinando para um dos lados da pista. "Ele tinha problemas cardíacos, mas estava tudo sob controle nos últimos tempos.", afirmou.