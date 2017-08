Empresário Alceu Straub de Fátima do Sul faleceu nesta quinta feira

Familia do falecido (foto facebook)

O empresário Alceu Straub, proprietário do Restaurante Junior, localizado na Av. 9 de Julho, Jardim São Paulo, faleceu na madrugada desta quinta feira, por volta das 5 horas. Ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca e estava em recuperação, quando passou mal e veio a falecer.



Sr. Alceu, pai da professora Tatiana Straub, diretora da escola Vila Brasil e sogro do Márcio. Uma pessoa correta e muito estimado na sociedade. Ele deixou a sua esposa Gina e a filha Tatiana e netos.



A familia entristecida com a lamentável perda convida os amigos e familiares para as ultimas homenagens na capéla Mortuária Jardim das Orquideas. O sepultamento será no Cemitério Nossa SEnhora de Fátima, as 9 horas do dia 25/08.