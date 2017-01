Embriagado, instrutor de autoescola mata criança de 4 anos no trânsito

FOTO: FACEBOOK

Vinícius Rouldino Carvalho, de apenas 4 anos, morreu em colisão envolvendo instrutor de autoescola, de 39 anos, que estava embriagado. Acidente de trânsito aconteceu ontem à noite na Avenida Heráclito Diniz Figueiredo, Conjunto Residencial Otávio Pécora, em Campo Grande.

Consta em boletim de ocorrência registrado sobre o caso que instrutor de autoescola conduzia caminhonete L200 sentido norte/sul e a mãe da criança, de 33 anos, estava em veículo Prisma, que transitava em sentido contrário. Ambos os veículos seguiam pela avenida e, próximo à bifurcação com a Rua Araçari, colidiram de frente.

Na versão do condutor da caminhonete, veículo Prisma invadiu a pista contrária. Os dois motoristas e a criança ficaram feridos. O menino, no entanto, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da viatura dos militares.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa. Já o instrutor foi retirado do local pela polícia para preservação de sua integridade física e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). Ele apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico. Resultado do bafômetro deu 0,19 miligrama de álcool por litro de sangue.

De acordo com informações da polícia, o instrutor é autor de crime de direção perigosa praticada em 2 de novembro de 2016. Também é autor de furto cometido em 07 de junho de 2012 e desacato em 15 de novembro de 2013.