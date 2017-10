Em visita, deputado Onevan de Matos ouviu reivindicações e destacou compromissos para Deodápolis

Onevan de Matos ao lado da Secretaria Juliani Berloffa em Deodápolis

O Deputado Estadual Onevan de Matos esteve em Deodápolis na tarde desta segunda, dia 09 de outubro. O parlamentar, acompanhado de seus correligionários de partido e de apoio politico, ouviu reivindicações e destacou o seu compromisso com o município.

Ainda estiveram na reunião, os Vereadores Francisco Eusébio, Adriano Zói e o Presidente da Câmara, Márcio Teles. O Prefeito Valdir Sartor, em agenda na capital do estado, foi representado pela Secretaria de Gestão Financeira e Administrativa, Juliani Berloffa. Parte da equipe administrativa do poder executivo e outras pessoas participaram da reunião.



Onevan destacou o engajamento do Prefeito Valdir Sartor que busca a todo momento forma de melhorar a qualidade de vida da população. “O Prefeito Valdir Sartor tem feito um trabalho de preocupação e de busca de soluções que resolvam os problemas do município. O Prefeito Valdir respira o município de Deodápolis estando sempre em busca de obras e serviços que atendam as demandas da população. Eu tenho sempre buscado ser o parceiro do Prefeito lá na Assembleia e junto ao Governador e as secretarias, tenho feito gestão frente aos anseios da nossa querida Deodápolis!” destacou o Deputado.



Onevan veio ao município em uma agenda que já havia sido programada, oportunidade em que entregaria uma academia ao ar livre, fruto de sua emenda. Houve segundo dados do executivo um problema na instalação dos equipamentos, porém tal problema já foi solucionado e em breve os equipamentos serão instalados. O Deputado recebeu o convite para participar da 1ª Festa dos Pioneiros que ocorrerá em Deodápolis no final deste mês de outubro.



“Será uma grande honra participar desta festa que relembra de forma justa todos aqueles que foram os primeiros a aqui criar raízes e durante as festividades, espero já ter a oportunidade de entregar a academia!” frisou.



“Nós queremos aqui agradecer a presença do Deputado e ressaltar a satisfação em ter um parceiro como o Sr. aqui em nosso estado. Deodápolis ganha com estas parcerias!” destacou a Secretaria Juliani Berloffa.