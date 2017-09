Em tentativa de assassinato, tiro atravessa nariz de rapaz e para no tórax

Rapaz, de 25 anos, foi internado em estado grave depois de ser baleado no nariz e ficar com a munição alojada no tórax. A tentativa de assassinato ocorreu neste domingo (24),em bar localizado na rua G3, no Jardim Guaicurus, em Dourados.



Marco Ribeiro/ O Vilante Caso foi registrados na delegacia de Dourados

Mulher, de 29 anos, foi que registrou o caso para investigação da Polícia Civil. Ela é irmã do homem e contou que ele consumia bebida no estabelecimento comercial quando um ciclista que passava pelo local perguntou o que a vítima estava olhando.



Mesmo diante da negativa de que estivesse olhando, o ciclista foi para cima da vítima, sacou uma arma de fogo e atirou. Em seguida, o ciclista fugiu.



O disparo transfixou o nariz do rapaz, perfurou o céu da boca e a língua, alojando-se no tórax. Ele foi socorrido em estado grave e lavado ao Hospital da Vida. O autor do crime foi identificado, mas não foi encontrado.