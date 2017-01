Em seu 3º mandato, prefeito se emociona ao lembrar que dormia em 'bagageiro de ônibus' em VICENTINA

FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Prefeito se emociona ao lembrar que dormia em 'bagageiro de ônibus'

VICENTINA - A posse do prefeito eleito juntamente com o vice-prefeito e todos os 09 (nove) vereadores eleitos para o legislativo municipal, aconteceu na manhã deste domingo (01), de janeiro, e contou com diversas autoridade e familiares dos empossados.

O prefeito eleito Marquinhos do Dedé (PMDB) e seu vice-prefeito Eduardo Costa “Oncinha” (PMDB), e demais vereadores foram empossados sob aplausos de todos presentes, onde durante a cerimônia de posse, teve também a eleição da nova mesa diretora da Câmara para os trabalhos legislativos de 2017 à 2018.

Marquinhos do Dedé vem para o seu terceiro mandato, ele que foi eleito em seu primeiro mandato nas eleições de 2004, tomando posse em 2005 e se reelegendo nas eleições de 2008, onde trabalho de 2009 à 2012, conseguindo eleger seu sucessor nas eleições de 2012 para os trabalhos de 2013 à 2016, o então ex-prefeito Hélio Sato, que retribuiu o apoio nas eleições de 2012 e apoiou sua candidatura nessas eleições de outubro de 2016, onde toma posse neste domingo para seu mandato até 2020.

Durante seu discurso, o prefeito Marquinhos do Dedé se emocionou e lembrou das dificuldades por ele passada, lembrou de quando dormia em “bagageiro de ônibus” e que não nasceu em “berço de ouro”, tendo que trabalhar e honrar o nome de seu pai que naquela época, abriu uma pequena empresa de ônibus de linha.

“Eu não nasci em berço de ouro, eu vim de uma família pobre e batalhadora, onde comecei a trabalhar como cobrador de ônibus aos 12 anos de idade, fui motorista com orgulho e dormi muitas vezes no bagageiro dos ônibus durante muitos anos. Junto com meus irmãos, administrei a empresa que meu pai mesmo sendo pobre e semianalfabeto fundar e fazer prosperar”, relembra Marquinhos do Dedé.

VICENTINA DOS NOSSOS SONHOS

Marquinhos do Dedé agradeceu a população que o elegeu mais uma vez e destacou que “Obrigado a todos que me conduziram a este cargo mais uma vez e assim como fiz das outras 2 vezes, trabalharei incansavelmente e lutarei todos os dias desses próximos 4 anos, para que nossa cidade se torne a cidade dos nossos sonhos, a cidade dos sonhos dos nossos filhos”, frisou Marquinhos do Dedé.

A CRISE

O prefeito citou a crise como seu principal obstáculo a ser superado e disse “Sei que não será fácil, os obstáculos serão muitos, vivemos em um momento crise e em meio a tudo isso, o nosso município de Vicentina ainda perdeu 28% da receita, o que equivale a uma quede de mais de R$ 120 mil reais por mês, mas assim como fiz nos outros mandatos, buscarei recursos e trabalharei para superar todos os obstáculos e para melhorar a nossa cidade e a vida da nossa população”, destacou o prefeito Marquinhos do Dedé.

A UNIÃO ENTRE OS PODERES

Marquinhos do Dedé destacou também a importância do Poder Legislativo em sua administração, parabenizou aos vereadores eleitos e falou da união entre os poderes para o melhor de Vicentina “Quero parabenizar a todos os vereadores eleitos, e dizer que estarei sempre a disposição de cada um que quer o melhor para nossa cidade, não trabalho sozinho, sei da importância que é a Câmara de vereadores para uma administração, e quero todos empenhados em fazer o melhor para juntos trabalhar e conseguir mais conquistas para o nosso povo”, destacou ele.

FELIZ 2017

“Desejo que 2017 seja um ano de bênçãos e realizações para todos nós. Peço a Deus que esteja presente em nossas vidas e todos os dias de 2017 e que Nossa Senhora de Aparecida nos proteja e nos abençoe. Feliz Ano Novo a todos, muito obrigado por tudo”, finalizou Marquinhos do Dedé.