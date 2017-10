Em operação conjunta, quadrilha que agia em Angélica é desarticulada

“Não se pode aceitar que indivíduos se achem ’donos’ de bairros e cometam crimes sem arcarem com as consequências. Hoje, a Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar, deu uma resposta contundente e definitiva ao tráfico de drogas em Angélica. Desta forma, a PC não medirá esforços para prender todos os envolvidos nos bailes funks praticados indevidamente em ruas da cidade”, mencionou o delegado em nota enviada à reportagem.

Na operação foi apreendida uma motocicleta com lacre rompido que estava em poder de “Júlio Sangue” e seria utilizada pelo mesmo para realização de manobras perigosas, um tablete de maconha na casa de Vanusa, a qual afirmou que possivelmente foi Júlio quem deixou em sua casa quando lá dormiu escondido da polícia e deixou sua moto, e dois simulacros de arma de fogo (armas de brinquedo).

De acordo com a Polícia Civil, a população de Angélica está sentindo-se mais segura com a prisão destas pessoas, uma vez que muitas estão ligando na delegacia local agradecendo a prisão de Júlio Sangue e sua gangue.