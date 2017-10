Em Nova Alvorada do Sul, Reinaldo Azambuja entrega obras e destaca apoio da Assembleia

O projeto de construção de 45 casas em terrenos doados pela prefeitura, foi uma das alternativas encontradas, segundo o governador, para manter em execução o programa habitacional mesmo com o corte orçamentário do Minha Casa Minha Vida. Os recursos (R$ 2,7 milhões) foram destinados pela Caixa Econômica Federal, via FGTS, e contrapartida do Estado e Município. Neste projeto, o Estado viabilizou a construção de quatro mil unidades.

Colégio militar

Após inaugurar o Loteamento Nilton Nogueira Coelho, Reinaldo Azambuja entregou as obras de pavimentação asfáltica das avenidas Antônio Stradiotti e 27 de Outubro (investimento de R$ 2,6 milhões) e assinou convênio com a prefeitura para a reforma da Escola Agrícola Joaquim Domingos, que abrigará o primeiro colégio militar do Corpo de Bombeiros no Estado, com investimento de R$ 1,5 milhão. A unidade funcionará em período integral, com 200 alunos.

“Estamos inovando a educação e nos alegra muito assinar esse convênio com o prefeito Arlei Barbosa”, celebrou o governador. O colégio militar, segundo o coronel Esli Ricardo de Lima, comandante do Corpo de Bombeiros de MS, terá uma metodologia diferenciada de ensino militar com atividades agrícolas. “É uma grande conquista para Nova Alvorada do Sul”, disse ele. “Vamos formar cidadãos para a vida, para a família e para a sociedade”, pontuou.

Parceria do Estado

Os investimentos do Governo do Estado no município, segundo o prefeito Arlei Barbosa, tem ajudado sua gestão a manter o equilíbrio financeiro com o planejamento de importantes obras. “Temos conseguido avanços importantes com essa parceria do Reinaldo Azambuja”, destacou. Barbosa definiu a construção do colégio militar como “um projeto maravilhoso” e garantiu que o município apoiará o Estado na construção de mais 60 casas.

Além do prefeito, vereadores e lideranças comunitárias de Nova Alvorada do Sul, prestigiaram a agenda do governador na cidade o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli; o presidente da TV Educativa, Bosco Martins; coordenador de articulação com os municípios, Nelson Cintra; prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva; e os deputados estaduais Rinaldo Modesto, Felipe Orro, Zé Teixeira e Amarildo Cruz.