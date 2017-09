Em nota, Policia Civil esclarece morte de idoso ocorrida no distrito de Porto Vilma em Deodápolis

Nesta semana, um idoso foi encontrado morto no distrito de Porto Vilma, município de Deodápolis. Consta no Boletim de Ocorrência (570/2017) que o Senhor José Correa de Farias, mais conhecido como ‘Zé do Couro’ no dia 5 de setembro foi encontrado sem vida em sua casa. Algumas informações percorreram as redes sociais levantando a suspeita de assassinato, fato este esclarecido pela Policia Civil em nota a imprensa.

Segundo a Nota, o Perito Criminal realizou os levantamentos no dia do ocorrido. ‘Zé do Couro’ foi encontrado já falecido sentado em um sofá na sala de sua residência. Segundo o Médico Legista do IML de Dourados, para onde o corpo foi encaminhado, a morte do idoso foi causada por infarto agudo do miocárdio, consequência está de cardiopatia hipertensiva. Estas informações constam na declaração de óbito nº 23646092-7. O médico do IML, inclusive é especialista em Cardiologia.

Na nota, o Delegado de Policia, Dr. Ricardo Motta, ainda esclarece que nos exames periciais realizados tanto no local, quanto no IML, não foram detectados quaisquer lesões ou evidências de que a morte o idoso tenha ocorrido em razão de violência física que puder indicar eventual crime de homicídio.

Confira abaixo na integra a nota de imprensa

NOTA DE IMPRENSA



Em atenção ao fato noticiado no Boletim de Ocorrência nº 570/2017 datado de 05/09/2017, lavrado na Delegacia de Polícia de Deodápolis, que versa sobre Morte à Esclarecer, onde figura como vítima o senhor JOSÉ CORREA DE FARIAS, mais conhecido por “ZÉ DO COURO”, verificado na manhã do dia 05 de setembro do corrente ano, no Distrito de Porto Vilma, neste Município, a Polícia Civil de Deodápolis esclarece que com base nos levantamentos efetuados pelo Perito Criminal na residência do senhor JOSÉ CORREA DE FARIAS, o qual foi encontrado sem vida sentado no sofá da sala, bem como pelo Médico Legista do IML de Dourados-MS, para onde o corpo foi encaminhado, conclui-se que a morte do senhor JOSÉ CORREA DE FARIAS ocorreu por INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO, como consequência de CARDIOPATIA HIPERTENSIVA, conforme consta da declaração de óbito nº 23646092-7, devidamente assinada pelo Médico Legista oficial, diga-se de passagem um profissional especializado em Cardiologia.

De acordo com os exames periciais realizados tanto no local como no IML, não foram detectados quaisquer lesões ou evidências de que a morte do senhor JOSÉ CORREA DE FARIAS tenha ocorrido em razão de violência física que pudesse indicar eventual crime de Homicídio, conforme vem sendo divulgado em grupos de WhatsApp e Facebook.