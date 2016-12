FOTOS: ADAUTO DIAS / GLÓRIA NEWS - Em noite de 'Gala', Câmara entrega Título Cidadão a diversas autoridades em JATEÍ

A Câmara Municipal de Jateí realizou na noite de sexta feira 16, a entrega de Títulos de Cidadão Jateiense a diversas autoridades municipais, estaduais e pessoas que se destacaram na comunidade.

O evento aconteceu nas dependências do Centro Cultural de Jateí, e teve inicio as 20h, momento em que os vereadores atuais e eleitos no mês de outubro ultimo, tiveram a oportunidade de entregar os certificados aos homenageados deste ano no município .

Diversos serviços prestados junto a comunidade e grande reconhecimento de toda a Câmara municipal, foram os motivos de estas autoridades serem contempladas com o Titulo de Cidadão Jateiense.

O primeiro a ser homenageado foi o governador do estado Reinaldo Azambuja, no ato representado pelo chefe da casa civil Sérgio de Paula, na sequencia o Deputados Estadual João Grandão, ex prefeito João Dias, comandante da Policia Militar do 16º Batalhão Coronel Welington Luiz Santana Lopes, comandante da Policia Mulitar de Jateí Tenente José Aparecido Soares, Sargento Natanael Anjos Freire, chefe da casa civil do estado Sérgio de Paula, secretário de saúde do estado Nelson Barbosa Tavares, Doutor Felipe Augusto Rosa Targino, da equipe do mais médico Doutor Sixto Marcos Ulloa Borges, Atual secréria de Educação Cultura esporte e Lazer de Jateí Eleni Teixeira dos Santos Felipe, secretário distrital de Jateí Moacir Flor e Silva, Professor José Carlos Rodrigues da Silva, Gilton Lourenço dos Santos, Empresaria Maria Edneide Manfré Venâncio, João José dos Santos, Francisco Edson de Sousa. Por motivos de agenda não compareceram, Doutor Ailton Stropa Garcia, o deputado estadual Paulo Correia e o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho que receberão a homenagem numa data oportuna.

Num total de vinte homenageados na noite, os vereadores de jateí, não escondiam a satisfação de fazer parte deste evento histórico no município, que contou com a participação do atual prefeito Arilson Nacimento Targino e do prefeito eleito Eraldo Jorge leite com sua vice Cileide Cabral da Silva Brito, além de vereadores eleitos e familiares.

Com essas homenagens e a ultima sessão ordinária do ano que acontece nesta segunda feira 19, os vereadores encerram o biênio legislativo 2015/2016 e também o mandato na qual foram eleitos em outubro de 2012, completando os quatro anos de legislação municipal.

A Câmara Municipal de Jatei é composta além do presidente Francisco Alves de Araújo, os vereadores José Pereira, Claudemir Alves Nogueira, Rose Mônica Duck Ramos, Jeovani Veira, Maria Aparecida Néres, Armando Jorge de Sousa, Carlos Cesar Cetulino e Cicero Alkindar Leonardo.