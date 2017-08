Em MS, bebê nasce sem nariz e mãe busca vaga em hospital para tratamento

Segundo a mãe, Alicia nasceu de 38 semanas, com 3,5 quilos e, aparentemente, não tem nenhum outro problema, além da malformação na face.

"Nunca imaginei que ela fosse nascer assim. Fiz tudo certinho, o acompanhamento no posto do Nova Lima, as ultrassonografias que a médica pediu, só não fiz a morfológica, porque tenho duas filhas e não tive que fazer delas. Eu só queria saber o que ela tem e vou lutar com todas as minhas forças para conseguir essa vaga", diz.

O diretor técnico da maternidade Cândido Mariano, Daniel Gonçalves de Miranda, disse que desde o dia que a criança nasceu o hospital vem solicitando a transferência à prefeitura. "Nós não somos um hospital de referência em malformação congênita, porque algumas intervenções cirúrgicas não temos condições de realizar. Então, já solicitamos a transferência e como fomos informados que não haveria vaga, acabamos admitindo-a em nossa UTI. Conforme a necessidade da criança, estamos tentando viabilizar alguns exames, mas a gente sabe que o ambiente ideal", explicou.

O Campo Grande News entrou em contato com a prefeitura, que informou já estar buscando uma vaga para a menina. "Sabemos que a criança nasceu com uma cardiopatia congênita, mas, por enquanto, a Santa Casa está lotada. De qualquer forma, acreditamos que hoje mesmo vamos conseguir a transferência dessa bebê, só estamos esperando a liberação de um outro bebê que está internado, mas pretendemos fazer a transferência hoje", afirmou Yama Higa, coordenador de urgências da prefeitura.