Em Dourados comerciante é preso por embriagar crianças

Crianças são encontradas bêbadas e comerciante é preso em Dourados Guarda Municipal encontrou adolescentes bêbados e prendeu com comerciante

Um comerciante de 48 anos de idade foi preso em flagrante por vender bebida alcoólica a três adolescentes, em Dourados. Duas meninas, de 11 e 12 anos, e um menino de 11, foram encontrados por guardas municipais totalmente embriagados.

A prisão de Carlos Roberto Menezes, morador no bairro dos Altos da Alvorada, foi feita após guardas municipais serem avisados que três adolescentes, todos moradores no Residencial Roma, estavam consumindo bebida alcoólica.

Quando os guardas chegaram ao local, as crianças consumiam vodka com energético e disseram que tinham comprado a bebida no bar de Carlos Menezes. Os três estavam embriagados, segundo o boletim de ocorrência.

O comerciante negou ter fornecido bebida alcoólica aos adolescentes, mas foi detido e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado com base no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O delegado plantonista arbitrou a fiança e dois salários mínimos, ou R$ 1.874. Até esta manhã o valor não tinha sido pago e o comerciante continua detido na Depac.