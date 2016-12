Em comum acordo, vereadores eleitos definem a nova mesa diretora da Câmara em GLÓRIA DE DOURADOS

Composição da futura mesa diretora da Câmara de Glória de Dourados - Foto Adauto Dias / glorianews

Um grupo de cinco vereadores eleitos nas eleições de outubro de 2016 se reuniu, e na tarde desta quarta feira 07, em comum acordo, fecham parcerias e definem a nova mesa diretora que comandará os trabalhos legislativos para o biênio 2017/2018 em Glória de Dourados Mato Grosso do Sul, a 285 km da capital Campo Grande.

A conversa entre o grupo vinha crescendo a cada vez que se reuniam e aumentavam as possibilidades de definir a composição da mesa diretora, até que nesta tarde ficou defino a seguinte composição; Presidente Milton Cezar Gomes PP, 1º vice presidente José Bispo de Souza PR, 2º vice presidente Carmo Felismino da Silva PV, 1º secretário Aribaldo Bispo dos Santos PROS, 2º secretário Julio Cleverton dos Santos PT, formando assim a mesa diretora para o próximo biênio.

O legislativo gloriadoradense é composto por nove vereadores de acordo com lei eleitoral que determina o numero de vereadores pelo numero de eleitores no município, e a mesa diretora é formada a partir de cinco votos, ou seja, maioria simples dos nove vereadores.

As sessões ordinárias acontecem todas as segundas feiras as 19hrs00min, e geralmente são transmitidas ao vivo através de rádios locais e online pelo site oficial da Câmara Municipal de Glória de Dourados.

Em conversa com a equipe do Glorianews, o grupo fala em trabalhar oferecendo suporte e bom entendimento com o executivo municipal, apresentação de projetos que possa oferecer melhores condições de vida a toda população gloriadouradense.