Em Brasília, Vereadores aproveitam para solicitar emendas a deputados e senadores para DEODÁPOLIS

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os Vereadores de Deodápolis partiram rumo a Brasília/DF para participar da 15ª Edição da ‘Marcha dos Vereadores’, evento este organizado pela UVB (União dos Vereadores do Brasil). Do MS, diversas Câmaras confirmaram presença de 25 a 28 de abril na capital federal.

Lá os legisladores participarão da entrega do troféu destaque, de uma grande feira de produtos e serviços destinados ao poder publico e ainda farão parte da ‘Marcha e Bandeiraço do Municipalismo’. Diante da ocasião, os Vereadores também levaram em mãos 12 indicações aprovadas na ultima sessão do Legislativo com diversos pedidos a Deputados e Senadores.

“Aprovamos estas indicações e viemos em caravana para cobrar dos nossos representantes na esfera federal os anseios da nossa população. São pedidos que solicitam recursos para Patrulhas Mecanizadas, Van para a Saúde, recapeamento da BR 346 no centro de Deodápolis, Reforma Geral da Escola Edwirges, ampliação da Rede de Energia Elétrica em Vila União, Construção de quadra para escola em Vila União, emenda para infraestrutura para Lagoa Bonita, aquisição de veículos para Secretaria de Obras, aquisição de uma veiculo Doblo para a Saúde, construção de quadra poliesportiva para a Escola Estadual Lagoa Bonita, instalação de semáforo em um cruzamento da sede do município e outros pedidos que venham atender as necessidades da nossa população. O Vereador tem também o dever de fazer gestão em prol da nossa cidade e é isso que viemos fazer aqui!” destacou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles por telefone.

Sobre a ‘Marcha dos Vereadores’

A UVB destacou em seu site que o evento reunirá os agentes do poder legislativo municipal de todo o país que participarão de um extenso cronograma de palestras com temas ‘para pensar em um Brasil voltado a visão municipalista’. “O objetivo deste evento é fortalecer o Legislativo chamando a atenção de todos diante do desenvolvimento dos municípios, mostrando assim a força do municipalismo que deve passar obrigatoriamente pelas Câmaras Municipais. Tenho a certeza de que estas orientações com informações jurídicas, administrativas e fiscais, serão de grande ajuda em nosso Legislativo. O bom Vereador é aquele que busca sempre o melhor para o seu município e é isso que estamos fazendo!” destacou o Presidente da Câmara, Vereador Márcio Teles.

“Vivemos hoje uma gestão compromissada em agregar forças e compartilhar os desafios e vamos aproveitar esta viajem a Brasília para visitar todos os nossos parceiros na esfera federal. A nossa busca por recursos é constante e trabalha sempre para o desenvolvimento de nossa cidade. Cada oportunidade aproveitada é um passo a mais para o progresso de Deodápolis!” finalizou Márcio Teles.