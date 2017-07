Em ação rápida, dupla que praticou roubo em mercado são detidos pela Força Tática em Fátima do Sul

FOTO: DIVULGAÇÃO

Por volta das 13:45 dessa quarta-feira (05), dois indivíduos em uma motocicleta HONDA, em posse de um revólver, efetuaram um roubo na forma tentada em um mercado, na cidade de Fatima do Sul. Na fuga os bandidos não levaram nada e abandonaram.



Após a tentativa de cometer o crime, a dupla se evadiu do local e no mesmo momento a Equipe de Força Tática se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta, que após perceberem a Equipe de Força Tática, os suspeitos empreenderam fuga após emanada ordem de parada.

Em dado momento do acompanhamento tático, os suspeitos foram abordados, e após busca pessoal, foi encontrado em posse de um dos autores um revólver Cal.38 de cabo branco com numeração raspada municiado com 6 (seis) munições além de uma touca ninja.



Ao serem indagados sobre o revólver, um dos autores, vulgo “BATORE PCC”, relatou aos policiais que estaria na cidade de Fátima do Sul junto com seu comparsa E.L.T, de 19 anos, no intuito de cometer roubos. Ambos moradores do município de Dourados.



Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil, para confecção do B.O, quando compareceu na delegacia um comerciante junto com sua funcionaria, onde relatou que dois indivíduos tentaram roubar o dinheiro que estaria dentro de um cofre no seu estabelecimento comercial, com posse de uma arma de fogo, no entanto não obtiveram êxito na consumação do delito, razões essas desconhecidas.

No entanto os suspeitos foram apresentados e reconhecidos pelas vítimas como sendo os autores do roubo na forma tentada.