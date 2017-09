Em 20 minutos, dupla de moto rouba três pessoas em Dourados

Imagem Ilustrativa

Três pessoas foram roubadas num intervalo de aproximadamente 20 minutos em Dourados. Nos crimes, os suspeitos utilizavam motocicleta escura e armas, o que leva a crer que sejam os mesmos bandidos.

Por volta de 23h, numa sorveteria na avenida Marcelino Pires, próximo a Praça Antônio João, rapaz de 21 e namorada de 18, moradores em Caarapó, foram surpreendidos por dois homens e um deles armado anunciou o roubo.

Dele os criminosos levaram documentos pessoais e cartões, enquanto dela a quantia de R$ 110 e aparelho de telefone celular. Às 23h20, na rua Ciro Melo, esquina com a Floriano Viegas, Jardim Ouro Verde, rapaz de 19 anos, residente no Jardim Guanabara, conversava com amiga quando a dupla com as mesmas características se aproximou e o ameaçando, exigiu a entrega do telefone celular.

Os casos foram denunciados no 1º Distrito Policial de Dourados.