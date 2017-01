Educação Municipal inicia hoje as matrículas escolares em JATEÍ

O Prefeito Municipal Eraldo Jorge Leite e a Secretária Municipal de Educação Eleni Teixeira dos Santos Felipe informa a população que as Matrículas Escolares já estão abertas, no período de 09/01 a 20/01/17 no prédio da Secretaria Mun. de Educação das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

As matrículas são destinadas a:

Creche: Crianças de 04 meses a 03 anos

Pré-Escola: Crianças de 04 e 05 anos

Educação de Jovens e Adultos – EJA: A partir de 18 anos

É obrigatório levar a cópia dos seguintes documentos:

Creche/Pré Escola

- Cópia da certidão de nascimento

- Cópia da carteira de vacinação atualizada

- Comprovante de tipo sanguíneo

- Comprovante de residência atualizado

Educação de Jovens e Adultos – EJA

- Cópia do RG e CPF

- Comprovante de residência

- Cópia da certidão de casamento