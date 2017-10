Durante visita de Temer a MS, Azambuja diz que presidente deixará legado ao País

Temer e Azambuja durante evento em Miranda - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Enquanto acompanhava o presidente Michel Temer (PMDB) no II Encontro Carta Caiman, em Miranda, o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), não polpou elogios ao peemedebista.

Azambuja declarou, em entrevista, que Temer é um presidente corajoso, pois foi através do seu governo que as reformas trabalhistas e previdenciárias aconteceram.

"Ele mexeu onde nenhum outro representante teve coragem de mexer e, em um momento de maior criminalização política. A bancada foi corajosa em apoiar essas decisões", afirmou Reinaldo.

Para o governador, Temer teve a coragem que nenhum outro presidente teve. "O Brasil passou por muitos problemas porque os governantes da época não enfrentaram os problemas e muitos só ficaram no discurso. Temer está deixando um legado", declarou Azambuja.

Junto as demais autoridades no evento, Reinaldo também exaltou a importância do decreto assinado por Temer que prevê a criação de um fundo para conversão de multas decorrentes de crimes ambientais em projetos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas.

"O decreto assinado aqui foi uma das maiores conquistas do Estado para conter o avanço do assoreamento que avança o Taquari", enfatizou o governador, que também comentou que o presidente melhorou condições do Estado.

"O Temer resolveu um problema crônico do Estado, permitindo um prolongamento das dívidas. Ele deu condições de equilíbrio e estamos retomando o crescimento", ressaltou Reinaldo Azambuja.