Dupla troca tiros com policial e faz refém em roubo no centro de Dourados (vídeo)

Câmeras de segurança flagraram suspeitos antes de roubo (Foto: Reprodução)

Dois homens armados trocaram tiros com um policial durante assalto a uma casa de carnes no início da tarde desta segunda-feira (25) em Dourados. Na fuga, eles renderam um motorista e o forçaram a leva-los até as proximidades do Parque do Lago, na região do Jardim Flórida. A polícia está mobilizada para encontrar os suspeitos.

O caso teve início durante assalto a uma casa de carnes localizada na esquina da Rua Toshinobu Katayama com a Joaquim Alves Taveira. Os dois homens chegaram numa moto Honda Bros de cor vermelha e placa de Novo Horizonte do Sul.

Armados, os dois foram até o caixa do estabelecimento, de onde pegaram R$ 1,3 mil. Ali eles também renderam um cliente do qual roubaram a carteira com R$ 2,5 mil e documentos.

Um policial militar de 29 anos chegava no local de moto e percebeu a ação dos criminosos. Ele desceu, se aproximou e deu ordem de prisão, mas os suspeitos atiraram. Houve troca de tiros e a dupla fugiu a pé.

Suspeitos tiveram imagem captada por câmeras de segurança do local assaltado (Foto: Reprodução)

Eles correram até a esquina da Rua Monte Alegre com a Rua Mato Grosso. Nesse local, renderam um homem de 58 anos que acabara de deixar o filho na escola. Eles renderam o condutor de um Hyundai I30 com placas de São Paulo e o obrigaram a leva-los até a Rua Joaquim Teixeira Alves, nas proximidades do Parque do Lago.

Agora os dois são procurados pela polícia. Imagens registradas pelo sistema de segurança da casa de carnes mostram o momento em que a dupla chega de moto, pouco antes de anunciar o roubo. As autoridades pedem informações sobre os suspeitos pelo 190 (da PM) ou pelo 3411-8080 (do Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil). (Com informações de Sidnei Bronka)