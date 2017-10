Dupla que furtou R$ 30 mil em objetos de barbearia há dois dias é presa

Foram presos nesta quarta-feira (25) Francisco André Ferreira Amancio, de 23 anos, e Lucas Machado Lira, de 22, por terem furtado na madrugada de segunda-feira (23) uma barbearia na avenida Manoel da Costa Lima, na Vila Piratininga - bairro localizado na região sul de Campo Grande.

Os dois levaram vários objetos do local, como aparelhos usados no trabalho dos profissionais da barbearia, assim como televisores e demais aparelhos eletrônicos que ali estavam.

Para entrar no local, a dupla quebrou o trinco e a grade metálica do estabelecimento, que mesmo tendo alarme sonoro, não acionou com a entrada deles. Além disso, a câmera de monitoramento também foi danificada.

Durante esses dois dias, policiais do GOI (Grupoe de Operações e Investigações) trabalharam em diligências para encontrar os autores, sendo que descobriram eles em uma casa no Portal Caiobá - região sudoeste da Capital -, acompanhados de três mulheres. Lá, havia alguns objetos furtados da barbearia.

Questionados sobre a origem dos objetos, logo Francisco e Lucas confessaram o furto. Lucas revelou onde estava o restante dos pertences furtados, levando os policiais até sua casa, no bairro Estrela Parque, onde todo material foi recuperado. Segundo os policiais, os objetos recuperados estão avaliados em R$ 30 mil, ao todo.