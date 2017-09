Dupla invade casa em Campo Grande, dispara à queima roupa e mata jovem de 25 anos

Imagem midiamax

Foi morto a queima roupa com um tiros no pescoço, braço e no tórax na manhã desta quarta-feira (13), Naor da Silva do Prado, de 25 anos, em frente à sua esposa, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Informações são de que os autores seriam adolescentes.

Informações preliminares são de que Naor estava em sua residência na Rua Acauã na companhia de sua esposa e de uma amiga do casal, quando dois homens em bicicletas entraram na residência começando uma discussão.

Em seguida um deles teria de posse de um revólver efetuado disparos contra a vítima, que morreu no local. Informações da polícia são de que três disparos foram feitos. Os autores seriam adolescentes. Vizinhos contaram ao Jornal Midiamax, que eles teriam ouvido três disparos. Ainda de acordo com moradores a residência já teria pegado fogo por duas vezes.

A hipótese preliminar é de que o crime tenha sido motivado por causa de rixa de drogas. O local foi isolado e a Guarda Municipal, a Polícia Militar e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) estão no local.

A esposa da vítima disse ao Jornal Midiamax que eles estavam em casa comendo pão, quando os autores chegaram e chamaram por Naor no portão, sendo que ele pediu para que a dupla entrasse. Momento em que um deles passou a acusar a vítima de ter passado uma cédula de dinheiro falsa para ele.

Naor negou momento em que a esposa foi em defesa do marido explicando que a vítima não teria saído de casa nesta terça-feira (12) ficando em sua companhia. Houve os disparos e Naor morreu no local. A mulher foi levada para prestar depoimento.