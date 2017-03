Duda parabeniza mulheres e destaca conquista dos 50% no transporte dos estudantes de VICENTINA

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Duda parabeniza mulheres e destaca conquista dos 50% no transporte

VICENTINA - MS - O presidente do legislativo municipal de Vicentina, José da Silva Machado “Duda” (PR), utilizou da Tribuna durante sessão ordinária realizada na noite de ontem, terça-feira (07), para destacar o projeto de lei do executivo municipal, no tocante ao incentivo de 50% no transporte escolar aos alunos Universitários de Vicentina.

Para Duda Machado, o projeto vem de encontro aos anseios e necessidades daqueles que utilizam dos transportes escolares para estudarem na cidade de Dourados “O prefeito Marcos Benedetti Hermenegildo, o Marquinhos do Dedé, como todos conhecem, está de parabéns por estar cumprindo uma de suas primeiras promessas de campanha, e nós do legislativo, fizemos a nossa parte, aprovamos o projeto em regime de urgência, pois sabemos da necessidade e da luta dos alunos para que isso acontecesse”, destacou Duda.

Ao Fátima News, o presidente enfatizou o bom relacionamento entre os poderes e também da parceria de todos para o melhor do povo de Vicentina “Lutamos por uma só causa, que é o bem e o melhor para a nossa população, aqui na câmara os vereadores são todos tratados iguais junto ao executivo municipal, pois sem a câmara o prefeito também não consegue fazer nada, então a união dos 09 vereadores com o executivo vai trazer ainda mais progresso para nosso povo”, enfatizou o presidente.

Duda aproveitou para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que se comemora hoje, quarta-feira (08), em nome de todos os vereadores da Câmara de Vicentina.

PREFEITO NAS REDES SOCIAIS

O prefeito Marquinhos do Dedé divulgou em sua rede social, uma mensagem falando da conquista e do projeto aprovado que vai beneficiar aos estudantes de Vicentina.

VEJA A MENSAGEM NA ÍNTEGRA - Boa tarde meus amigos e minhas amigas! Quero compartilhar com vcs este momento de conquista e alegria. Enviei para Câmara o projeto de lei que garante incentivo de 50% na mensalidade do transporte para os universitários e hoje assinei o decreto que regulamenta esta lei e apartir do mês de março o auxílio já começa a ser pago pela prefeitura. Peço para cada universitário que procure a empresa que contratou e comunique que esta deverá procurar a assessoria jurídica da prefeitura para melhores esclarecimentos. Agradeço a todos e comunico que em breve teremos mais conquistas pra nosso município Um abraço do amigo Marquinhos do Dedé. Sandra Brigatti Dias Benedetti