Duda envia congratulações as Irmãs Carmelitas e pede show de calouros para juventude em Vicentina

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Duda envia congratulações as Irmãs Camelitas e pede show de calouros para juventude

O Vereador José da Silva Machado, Duda PR, Mui digno Presidente da Câmara Municipal de Vicentina, requereu na sessão do dia 26 de Setembro do corrente ano, com documento Requerimento n° 071/ 2017, que seja realizado em Vicentina Festivais como show de Calouros e outros na Cidade, para assim envolver a juventude e adolescentes do Município, podendo com isto envolverem também jovens de outras localidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

O documento do Vereador foi enviado ao Sr. Prefeito Municipal de Vicentina Sr. Marcos Benedetti Hermenegildo e ao Secretário Municipal de Esporte e Lazer Marcos Antônio Barbosa que poderá fazer tal realização pela competência que sabemos ter.

Já na sessão Ordinária do dia 03 de Outubro o Presidente da Câmara Vereador Duda enviou congratulações as Irmãs Carmelitas, pelo relevante serviços prestados ao Santuário de Santa Terezinha, principalmente pelo feito no último domingo, dia dos festejos de aniversário de Santa Terezinha e comemoração de 25 anos de fundação do Santuário na Cidade de Vicentina pelo então Padre Roberto Fulco do Nascimento, que além de Padre na Comunidade também foi diretor escolar e um dos grandes colaboradores na Criação do Município de Vicentina.

Pessoas assim é que devem serem lembradas sempre na nossa comunidade, conclui DUDA, Presidente da Câmara Municipal de Vicentina.