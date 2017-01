Duas pessoas morrem e três ficam feridas em acidente na saída de BONITO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Um acidente na MS-178, saída de Bonito, deixou dois mortos e três feridos, sendo dois em estado grave, na manhã deste sábado (14). Uma das vítimas foi identificada como Marcisa da Silva Ferreira, que seria esposa do condutor, e a outra é uma adolescente, ainda sem identificação.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no carro, com placas de Itaporã-MS, estavam cinco pessoas das mesma família. O condutor teria dormido ao volante e perdido o controle da direção, saindo da pista e colidindo com uma árvore. A menina morreu no local e Marciza chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Um rapaz de 26 anos e uma jovem de 23, que seriam filho e nora do motorista, foram encaminhados para Campo Grande em estado grave. O condutor também sofreu ferimentos, mas não corre risco de morte. Ele também foi encaminhado para a Capital.

Conforme o sargento Kelson, do 14º BPMRv, que atendeu a ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 7h30 de hoje.

Fonte: BM