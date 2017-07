Duas mulheres são assaltadas e trancafiadas em loja de Dourados

Imagem Ilustrativa

Homem armado invadiu uma loja e rendeu duas mulheres, em Dourados, por volta das 17h50 de ontem. As duas vítimas, de 25 e 36 anos, estavam fechando o estabelecimento localizado na Rua Oliveira Marques, no Jardim Central, quando o sujeito entrou empunhando uma faca e disse: "Passa tudo e fica quieta".

De acordo com informações repassadas pela polícia ao Douradosagora, o assaltante trancafiou as duas no banheiro da loja e fugiu levando três telefones celulares - um de cor branco 5 S, um de cor dourada 6 S, e um de cor azul 5 C. O homem também roubou R$ 1,3 mil, um anel de formatura em ouro e pedra verde, um relógio de pulso de marca Maicon Cross de cor dourada e dois pares de anel semi-jóia.

Segundo a polícia, o sujeito que trajava um moleton azul claro com capuz de marca Rolister foi descrito como pessoa morena, em torno de 1,65 de altura, barba e bigode ralos e olhos arredondados.

A polícia utiliza imagens do circuito interno e externo de monitoramento, para chegar ao suspeito.

