Duas mulheres morrem em acidente na rodovia

Patrícia morreu presa entre as ferragens

Duas mulheres morreram em acidente na rodovia MS-386 (Amambai - Ponta Porã), na região do Tagi, na tarde de ontem. Uma delas é a naviraiense Patricia Batista Tomé, de 30 anos de idade. A outra é a pontaporanense Sara Mascari Barbosa, 34 anos.

O acidente aconteceu por volta de 16h20. Os veículos envolvidos foram um Toyota Corolla de cor branca e um Ford Ka de cor prata. A equipe do Corpo de Bombeiros de Amambaí esteve no local para dar assistência aos ocupantes dos veículos.

Ao chegar ao local, os bombeiros contataram que Sara (no Ford K) e Patrícia (que viajava como passageira na Toyota Corolla) já estavam mortas. Elas estavam presas entre as ferragens e o encarcerador teve que ser usado. Os feridos foram encaminhadas para o Hospital Regional de Ponta Porã (Silvio Tomé - 41 anos, Nilde Tomé - 76 e Izaqueu Dionisio Borges - 36).

O Ford K transitava no sentido sul - norte (Amambai - Ponta Porã), após Sara ter saído de um culto em uma igreja amambaiense. A familia naviraiense havia saído de Ponta Porã e transitava no sentido norte - sul.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) atendeu a ocorrência, mas ainda não tem determinada a causa do acidente. Os patrulheiros acionaram o Núcleo de Perícia Técnica da Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponta Porã, que foram ao local para fazer os levantamentos de praxe, mas também não informaram sobre as possíveis causas do acidente.

O caso foi registrado na Deelegacia de Polícia Civil de Aral Moreira, que fez a solicitação de serviçpo do mpedico legista, para haver os exames de necropsia, no Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã, para onde os corpos foram levados. A liberação dos corpos para que as famílias determinem horários e locais de velórios acontecem logo após o termino do exame de necropsia.