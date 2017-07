Dourados recebe série do Congresso Regional das Testemunhas de Jeová

FOTO: DIVULGAÇÃO

Começou em 23 de junho a série anual de congressos de três dias das Testemunha de Jeová no Brasil. O tema escolhido para esse ano é "Não Desista!". O programa vai ser realizado em vários locais em todo o mundo e vai ser apresentado até o início de 2018.



O programa é dividido em 52 partes e vai ser apresentado de várias maneiras, na forma de discursos, entrevistas e vídeos curtos. Além disso, será apresentado um filme com o tema Lembre-se da mulher de Ló. Esse filme foi divido em três partes e será apresentado na parte da tarde de cada um dos dias do congresso.

O porta-voz da sede das Testemunhas de Jeová em Warwick, Nova York, David A. Semonian, reforça o convite: "Os problemas que passamos podem tirar a nossa paz e alguns até pensam em desistir. O congresso desse ano vai ajudar não só quem é Testemunha de Jeová mas também todos os presentes. O programa promete nos dar forças para continuar perseverando e para lidar com os problemas da melhor forma possível.?

Em 2016, cerca de 13 milhões de pessoas assistiram a série de congressos no mundo todo, e a expectativa das Testemunhas de Jeová é que em 2017 esse número seja maior.

Neste ano teremos 551 congressos, nos idiomas: Português, Alemão, Árabe, Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Guarani, Crioulo Haitiano, Hunsrik, Inglês, Italiano, Japonês, Libras, Português e Talian. A assistência total prevista no Brasil é de 1.358.273 pessoas.

Na região da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, o evento acontecerá a partir do dia 4 de agosto de 2017 no Salão do Reino Expansível, localizado na rua Tatsuo Suekane, S/N (Quadra 34, Lote A2), Parque dos Jequitibás, em Dourados (MS).

As Testemunhas de Jeová convidam o público para se beneficiarem do programa espiritual.

Para saber o local mais próximo para assistir ao congresso, basta acessar o site JW.ORG.

A entrada do evento é gratuita e não são feitas coletas de dinheiro.