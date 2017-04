DOURADOS: Motorista invade Weimar na contramão bate em três veículos e deixa várias pessoas feridas

FOTOS: Sidnei Bronka -

O jovem Thiago Silva, 26 anos, é acusado por lesão corporal culposa após provocar um acidente de trânsito na Avenida Weimar Gonçalves Torres, próximo a Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo, na região da Vila Maxuel e deixar três pessoas feridas.

Segundo a polícia, por volta de 19h30, Thiago trafegava na contramão da Avenida Weimar Gonçalves Torres num Toyota Corolla da cor azul placa de Dourados, quando bateu numa contra uma Yamaha YBR conduzida por Josiane dos Santos Neves, 30.

Depois, bateu numa camionete Ford Ranger de uma pessoa identificada apenas como Jonathan, e ainda atingiu o Ford Ka guiado por Fábio Batista dos Santos, 35 anos.

Josiane, que pilotava a moto teve ferimentos graves e foi encaminhada ao Hospital da Vida, com o risco de ter uma perna amputada. Fábio, condutor do Ford Ka, e Thiago, que provocou o acidente tiveram ferimentos leves, enquanto o Jonathan não se machucou.

No interior do veículo do Thiago, a Polícia Militar encontrou um cigarro e uma porção de maconha, papel e um isqueiro. O material foi apreendido e levado até o 1º Distrito Policial, onde as investigações continuam.