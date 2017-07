DOURADOS: Governo do Estado executa 20 novas frentes de asfalto em diversos bairros, VEJA

Dourados (MS) – O Governo do Estado está executando 20 novas frentes de asfalto em Dourados, beneficiando diretamente mais de 3 mil famílias, além de 7 mil pessoas que indiretamente passam por esses bairros todos os dias. Somente em emendas do deputado federal Geraldo Resende mais contrapartida do Estado são R$ 8 milhões. Ao todo, os investimentos nas vias urbanas chegam a R$ 75 milhões.

Destinado a idosos e pessoas com deficiência, Estrela Hory é um dos beneficiados pelo asfalto.

Na primeira fase de obras, foram contemplados trechos dos bairros Jardim Carisma, Estrela Hory, Vila Cachoeirinha, Jardim Morada do Salto, Vila Bela, e rua Fernão Luiz Viegas (no Jardim João Paulo II). Estão em fase de execução: Jardim Pantanal, Jardim Porto Belo, Jardim Yoshikawa e Vila União.

Devem iniciar nos próximos dias trechos de pavimentação nos bairros: Jardim Canaã I, Jardim Canaã VI, Estrela Pytã, Jardim Maipu, Jardim Maracanã, Jardim Santa Hermínia, Jardim Leste, Jardim Santa Maria, Chácaras 134 e Jardim Parati.

No Jardim Estrela Hory, criado em 2003 destinado a atender pessoas com deficiência e idosos, a falta de asfalto castigava os moradores. A situação chegava a impedir os cadeirantes de entrarem ou sair de suas casas nos dias de chuva por causa do barro, crateras e enxurradas. À época em que foi implantado, o bairro era considerado por muitos moradores como um “beco sem saída”, porque havia apenas uma pequena e esburacada rua de acesso.

Moradores comemoram obras de asfaltamento que levam melhoria para a qualidade de vida.

A situação foi acompanhada de perto pelo mototaxista e líder comunitário Josuel Alves da Silva, que presenciou o drama de muitos de seus vizinhos. “Quando chovia, era um sofrimento que não dá nem para contar. Não tinha como entrar ou sair do bairro. E isso é muito dolorido, principalmente para os cadeirantes, que, numa situação normal, já têm suas dificuldades de locomoção e são excluídos da possibilidade de frequentar diversos espaços urbanos. Agora, com o asfalto, posso dizer que vamos viver uma nova vida”, declarou.

Ronaldo Gomes, da Associação Alecrim – entidade que luta pelos direitos das pessoas com deficiência – avalia que os dias de segregação e dificuldades estão chegando ao fim para os moradores do Estrela Hory. “Acompanhei, na época da implantação, o calvário das pessoas para se locomoverem ou adentrarem bairro. O asfalto acaba com esse sofrimento”, adiantou.