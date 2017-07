DOURADOS: Governador Reinaldo Azambuja diz que 'governo está presente' ao liberar R$ 5 milhões

Fotos: Edemir Rodrigues - Governador Reinaldo Azambuja diz que 'governo está presente' ao liberar R$ 5 milhões

Campo Grande (MS) – “O Governo está presente em Dourados para melhorar a vida da população”. Com essa afirmação, o governador Reinaldo Azambuja assinou nesta quarta-feira (26.7) documento que oficializa repasse de R$ 5 milhões para o município. O recurso será utilizado em obras de manutenção das vias públicas das regiões Norte e Sul de Dourados, reconstituição de pavimento asfáltico, recomposição de capa asfáltica e recomposição de pavimento (tapa-buracos).

O governador ressaltou a parceria com o segundo maior município sul-mato-grossense. Segundo Reinaldo Azambuja, os investimentos em diversas áreas de Dourados ultrapassam os R$ 284 milhões – recursos próprios do Governo do Estado e contrapartida a projetos em parceria com o Governo Federal. “Está dentro do nosso planejamento ainda, e é compromisso nosso, revitalizar as quatro principais avenidas da cidade: Weimar Gonçalves Torres, Hayel Bon Faker, Joaquim Teixeira Alves e Marcelino Pires. Estamos com processos para quantificar o valor dos investimentos”, reforçou.

R$ 5 milhões para vias públicas

A prefeita de Dourados, Délia Razuk, agradeceu o empenho do recurso e disse que os R$ 5 milhões para manutenção das vias públicas chegou em boa hora. “Assim como o Brasil, Dourados passa por dificuldades financeiras. E esse convênio específico para a a infraestrutura urbana será de grande importância, uma vez que a malha viária da nossa cidade está com a qualidade baixa”, revelou.

Segundo o deputado estadual Zé Teixeira, o asfalto de Dourados é da década de 1960 e os reparos que feitos nos últimos anos não foram suficientes para manter a qualidade do pavimento. “Então, essa ajuda que o Governo do Estado dá, com recursos do Fundersul, é de extrema importância para a cidade”, opinou. Já o deputado federal Geraldo Resende destacou a soma de esforços do governador Reinaldo Azambuja para ajudar a superar um “momento de angústia” em relação as ruas e avenidas.

Também estiveram presentes o deputado estadual Renato Câmara, o secretário-adjunto da Secretaria estadual de Infraestrutura, Helianey Paulo da Silva, a presidente da Câmara Municipal de Dourados, vereadora Daniela Hall, e demais parlamentares municipais.

Ato de assinatura foi realizado na governadoria

Demais investimentos

Demais investimentos estaduais na infraestrutura de Dourados incluem drenagem de águas pluviais de ruas da região central e de diversos bairros; adequação da capacidade de tráfego, restauração asfáltica e construção de traffic calming (passagem de pedestres para moderação do tráfego) na rodovia MS-156; construção e reforma de escolas, bibliotecas, laboratórios e diversos outros pontos para atendimento à população; além dos investimentos em Educação e demais áreas prioritárias.

Na Segurança, o município foi contemplado com 18 viaturas para compor as frotas das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Recebeu também armamentos, equipamentos e estrutura de videomonitoramento, num total que supera R$ 7 milhões.

A área da Saúde também foi beneficiada com milhares de atendimentos pela Caravana da Saúde e contará ainda com a construção do Hospital Regional de Dourados, que será feito com recursos estaduais e da União. O projeto de engenharia já foi aprovado pelo Ministério da Saúde e a licitação para o início das obras deve ser publicada nos próximos dias.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues