Dois veículos caem em rio após colisão na Ernesto Geisel

Caminhonete S10 caiu no córrego - Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Quatro pessoas precisaram ser socorridas depois que uma caminhonete Chevrolet S10 e um Fiat Toro colidiram e caíram no rio Anhanduí, na Avenida Enesto Geisel esquina com a Rua Bom Sucesso, em Campo Grande.

Em entrevista ao Portal Correio do Estado, o motorista Luís Carlos de Souza, de 31 anos, disse que seguia pela Bom Sucesso quando virou à direita para acessar a avenida e acabou colidindo com o outro veículo.

"Estava devagar, sinal aberto, dei seta, virei a direta e, antes de terminar a conversão, o Fiat Toro entrou e eu bati nele. Caímos no córrego” disse Luís, que é motorista de caminhão e estava com a esposa, Grazielle, de 26 anos. Casal mora em Corumbá.

A condutora do Fiat Toro, de 35 anos, teria retirado as pressas o filho de 10 anos do interior do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Tenente Leon afirmou que as vítimas estão bem e as causas do acidente serão apuradas.