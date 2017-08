Dois supostos casos de suicídio foram registrados em Ivinhema neste final de semana

A segunda ocorrência, foi registrada na manhã deste domingo (13). Elizabete de Oliveira, de 46 anos, foi encontrada morta pelo seu pai em sua residência.

O fato aconteceu na Rua Projetada 2, na região do Bairro Vitória. Em ambos os casos, as vítimas teriam tirado as próprias vidas por meio de enforcamento. A Polícia Civil deverá realizar as devidas investigações.

Caso recente

No mês de julho deste ano, um homem, identificado como sendo Elzo José de Souza, de 66 anos de idade, foi encontrado morto com dois disparos de arma de fogo no peito, em Batayporã. O caso aconteceu a cerca de seis quilômetros do perímetro urbano do município, mais precisamente na estrada rural que liga os assentamentos São João, São Luiz e Mercedina.