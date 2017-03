Dois shows abrem hoje os festejos e entrada será 1Kg de alimento não parecível em DEODÁPOLIS

FOTO: ASSESSORIA

O 1º Festeja Deodápolis começará hoje em Deodápolis. Na programação dois shows animarão a festa que inicia revertendo alimentos arrecadados para a APAE do município. Toda a estrutura já está sendo montada no Parque de Exposições.

Na noite de hoje animarão os shows as duplas: Edu Lima & Cristiano e João Renato & Anderson Moura. A entrada dos dois shows beneficentes será um 1 quilo de alimento não perecível. Quem não quiser levar o alimento também poderá contribuir com o valor simbólico de 5 reais.



“Hoje inicia o Festeja Deodápolis e neste primeiro dia do nosso evento eu quero convidar toda a população para participar e com isso ajudar a arrecadação de alimentos e renda que serão doados para a APAE. Participem e venham conosco. Serão quatro dias de shows nacionais e regionais!” destacou o Promoter Pércio Preguiça.



Além dos shows o Parque de Exposições conta com um parque de diversões e uma ampla praça de alimentação.