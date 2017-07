DOF APREENDE QUASE DUAS TONELADAS DE MACONHA EM DOURADOS

Agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendem quase duas toneladas de maconha na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul.

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de terça-feira (18), por volta das 18:30hs, vários fardos de maconha com peso total de 1.727 kilos. A apreensão ocorreu durante uma abordagem do patrulhamento urbano no Jardim Ouro Verde na cidade de Dourados, onde quatro indivíduos identificados como, Clovis Escobar Gomes (48), Jeferson Rocha Lopes (36), Junior Calegari de Souza (33) e Ademilson Fabiano de Araujo (31) quando os policiais avistaram o grupo em frente de uma residência e, ao aproximar a viatura, os homens empreenderam fuga, sendo três detidos. Foram encontrados dois tabletes de entorpecente com os abordados. Em uma vistoria no quintal da residência, os policiais localizaram um veículo Van carregado com a droga. Dois dos homens presos que se encontravam no Sistema Semiaberto.

Segundo informações, o entorpecente seria levado até outro local para carregamento em um caminhão, que seguiria para o Estado de São Paulo.

Os quatro indivíduos presos, a Van, duas motocicletas e o entorpecente apreendidos foram entregues na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) para os procedimentos legais.

Fonte Assessoria de Comunicação Social – DOF