Divulgado novo Edital com retificações e inclusões de nomes do processo seletivo em FÁTIMA DO SUL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- EDITAL 01/2017 COM ALTERAÇÕES.

EDITAL Nº 08/2017 – RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE NOMES DE INSCRITOS

Artigo 1º A Câmara Municipal de Fatima do Sul, através do seu Presidente Emerson Cleber Mendes e da Comissão do Processo Seletivo Simplificado no exercício das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que está disponível no site www.camaradefatimadosul.ms.gov.br e no Diário Oficial do Município de Fátima do sul - Jornal O Progresso, no Anexo I, que integra este edital, as retificações e inclusões de nomes na lista de homologação das inscrições de ampla concorrência, deferidas do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 001/2017, reclamadas pelos inscritos no prazo legal previsto.

“ANEXO I

a) Na lista dos inscritos para o Cargo de TELEFONISTA, acrescente-se as seguintes inscrições:

574- GEISIANE DOS SANTOS LIMA

585- KENY GRACIELLE RODRIGUES BARBOSA

b) Na lista dos inscritos para o Cargo de COPEIRA, exclui-se o nome abaixo por ter constado neste e no de SERVENTE, que é sua inscrição correta:

097- LEILA MOREIRA DA SILVA FREITAS

c) Na lista dos inscritos para o Cargo de Vigia, onde constou “279- Edenilde dos Santos”, leia-se:

279-EDENILDO DOS SANTOS”

Artigo 3º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Fátima do Sul, 29 de março de 2017.

Emerson Cleber Mendes

PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO:

Antenor de Oliveira Legal Carlos Roberto Kill Marli Lemos de Moura

Membro Presidente Secretária

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

ANEXO I – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE AMPLA CONCORRÊNCIA

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 521 ALESSANDRA CARDOSO DE SOUZA MOREIRA 499 ALEX FAGUNDES MACEDO 589 ALICE ISERNHAGEN 414 ALINE ALMEIDA DOS SANTOS 206 ALINE APARECIDA VICENTE DA SILVA 069 ALINE DE OLIVEIRA YÁRZON 085 ALINE JÉSSICA DE LIMA 592 AMANDA DELMIRO DE SOUSA 092 ANA CAROLINA DE CASTRO PIVETTA 129 ANA PAULA DE LIMA MESSIAS 564 ANDERSON PEREIRA DA SILVA 457 ANDRÉ HIROSHI HASSEGAWA 182 ANDRÉIA APARECIDAORNELLAS DE SOUZA 371 ANDREZA DIAS DE SOUZA 464 ANDRIELE GEOVANA ALONSO 070 ANGELA BATISTA DA SILVA 324 ANNA CRISTHINA SILVA DINIZ 323 ANTONIA VALDENICE TEIXEIRA FERREIRA 241 ANTONIO MARCIO FEITOSA FILHO 032 APARECIDA TRANZITA DE LIMA 580 ARIANE DE SOUZA VIEIRA 578 ARIANE DUARTE SOBRINHO 199 BEATRIZ CAROLA DOS SANTOS 377 BRUNA BEZERRA SILVA 156 CAIQUE ALVES OLIVIO 200 CARLA CAROLA COSTA SENSEVE RAMSDORF 240 CAROLINE EMANUELE TIAGO DOS SANTOS 103 CÁSSIO CAVALCANTE SANTANA 428 CÉLIA KIEL DA SILVA 367 CÍCERO LOPES JUNIOR 507 CINTIA DE BRITO SALOMÃO 014 CINTIA MARTINS DA SILVA 531 CÍNTIA RODRIGUES BARBOSA 203 CÍNTIA VICENTE DA SILVA 565 CLEBERSON SILVA DE OLIVEIRA 110 CLÉIA ANITA ESTEVES LEME 569 DAIANE DA SILVA SOUZA 216 DAMARIS DE OLIVEIRA PASTOR 159 DANIELA BORGES FONSECA 219 DANIELE HEGETO CARDOSO 567 DEISE FARIAS 389 DENIZE DEBORA DALEFFI 425 DHIONE TITO DOS SANTOS 153 DIEGO CARVALHO DANTAS 152 DIOMEDES ARANTES ORTIZ JUNIOR 535 EDUARDO BARBOZA DE CASTRO 465 ELISANGELA DA SILVA MATOS 261 ELISMAR DA COSTA PEREIRA BARROSO 470 ELIZANGELA ANASTACIO PADILHA 061 ELIZANGELA CRISTINA JAQUES DE ALMEIDA 548 ELTON OLIVEIRA BARBOSA 262 EMILENE DA SILVA LIMA, 467 EVELYN ANASTACIO ROMEU 406 EVERALDO MENDONÇA SANTOS 144 EVERTON BEZERRA DE LIMA 177 FABIO OLIVEIRA CAMARGO LIMA 435 FÁBIO SILVA DO NASCIMENTO 095 FAGNIR BRITO CHAVES 385 FELIPE CHAGAS FAQUES 066 FELIPE GOMES ZANON 289 FERNANDA DE OLIVEIRA SOARES 158 FERNANDA NOGUEIRA DA SILVA 246 FERNANDA RAMOS DA SILVA 269 GABRIEL ISSAO DECION MIYASHITA 557 GABRIEL TAVARES DO NASCIMENTO 151 GABRIELA MELO DA SILVA OLIVEIRA 591 GABRIELLY SIMPLÍCIO DIAS 361 GECIELI DE OLIVEIRA SILVA 004 GEIZIANE ANGELA AZEVEDO 452 GIOVANA AUGUSTA NUNES DA SILVA 408 GIOVANA DE OLIVEIRA SANTOS 294 GISELE THIBES DE MORAES 116 GRAZIELE SIRIACO GUIMARÃES 141 GUILHERME RODRIGUES DE FRANÇA 282 GUSTAVO SILVA DOS SANTOS 436 HERLOQUE RODRIGUES ESTEVES 023 IÉLITA CAROLINE OLIVEIRA COSTA 193 ISABELY MONIQUE DA SILVA TEIXEIRA 102 IURI ALEXANDRO ANDRADE CARDOSO 078 JAINE DE LIMA SILVA 538 JAKELINE SCHUINDT FERNANDES 376 JÉSSICA DA SILVA FRANÇA 466 JÉSSICA DOS SANTOS FRANCO GOMES 433 JOÃO LEONEL MEDINA RAMOS 370 JOSÉ AUGUSTO BORGES ALVES 413 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA 142 JOSELIA PONTES DA SILVA 579 JOYCE SAMPATI RIBEIRO 215 JULIA LETICIA DOS SANTOS FRANCO 052 JULIANA CRISTINA BRITO 210 JULIANA DA SILVA ORTIZ 125 JULIANA DANIELA SANTOS MOURA 068 JULIANA GARCIA DE MAURO 511 JULIANA KAROLINE CAETANO 327 JULIEZY DA SILVA DUARTE 281 JULLYA ANGELO CORDEIRO DA SILVA 596 JUSCILENE SOUZA DOS SANTOS 109 KARINE DA SILVA ARTEMAN 594 KATIELLE FREITAS DE OLIVEIRA 495 KELI BARBOSA DA SILVA 344 LAIS DOS SANTOS RIBEIRO 124 LAIS FERNANDA MACHADO ANDRADE 448 LARISSA SALES DOS SANTOS SILVA 420 LARIZA DE OLIVEIRA ZANATTA VRAMOLISK 217 LAURO ANDREI DE SOUZA SILVA LEITE 532 LEANDRO ALCÂNTARA DE SOUZA 522 LEANDRO OLIVEIRA CABUATAM 545 LEIDIANE MENANI WOLFE 322 LEONARDO VIDAL CRUZ 478 LEONILDO DOS SANTOS LIRIO 138 LETÍCIA ROMERO BARIVIEIRA 251 LILIANA FERNANDES FERREIRA 272 LUCAS CAPILÉ SILVA 312 LUCAS DE ARAUJO SABARANI 523 LUCIANA APARECIDA CAVALLARI 368 LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA 172 LUCIMAR VENCIGUERRA DE OLIVEIRA 016 LUIZ GUILHERME COSTA 016 LUIZ GUILHERME COSTA 207 LUZINETE PEREIRA MARCOS 560 MAGNA MARIA SPIELMANN 220 MAICON JONAS DIVIESO DE OLIVEIRA 189 MAINE SANTANA MACEDO 104 MAIRA MNUNES DA SILVA 194 MAISA DOS SANTOS SILVA 375 MARCIANA CASTANHARO PEGORARI MORAES 265 MARCIO BALEIRO BUTARELLO 244 MÁRCIO GALINDO DE OLIVEIRA 044 MARCOS JACSON DE SOUZA 536 MARCOS ROCHA DE ABREU JUNIOR 211 MARCOS VINICIUS JACONETTE DE SOUZA 387 MARCUS HENRIQUE LANDEIRA 325 MARIA APARECIDA FERREIRAALVES 595 MARIA SIMONE DA COSTA 586 MARIA TANIA SANTOS CUNHA 134 MARIANA CLARA DE SOUZA E SILVA 275 MARIANI BAIRROS GERMANO 537 MARIELLI MARANGÃO ROCHA 588 MARINA SIMÕES ANDRADE 135 MARISA TEIXEIRA DOS SANTOS 512 MARLI VOLOBUEFF GONÇALVES 369 MARTA DIAS DA SILVA 561 MARTA NEIVA DOS SANTOS VASCONCELOS 213 MAX GABRIEL MARTINS SALVALAGIO 118 MAYRA NASCIMENTO MOTA SOARES 094 MELISSA ELI NAKASHIMA 489 MILENA MACEDO DE ALMEIDA 122 MURILO DIAS VIEIRA DE ALBUQUERQUE 331 PÃMELA BARROS DE LIMA 203 PATRICIA DA SILVAS FELIPE 191 PATRÍCIA DA SILVA 582 PATRÍCIA REGINA DA SILVA 571 PAULA MAIARA SILVA NUNES 313 QUETLIN FEITOSA 413 RANIELI DA SILVA MATOS 302 RAPHAEL FERREIRA VELASQUEZ 490 REGIANE DA SILVA COUTO 096 RENAN JUNIOR DE OLIVEIRA ALENCAR 258 ROBERTA EUFRÁSIO GALINDO 267 RODOLFO MAMÉDIO DOS ANJOS 300 RODRIGO DE ASSIS ROSO 197 RONI AILSON STEFANES BECKER 121 ROSA MARIA MACHADO DE SOUZA 373 ROSANA PORTUGAL DUARTE 057 ROSÂNGELA DA SILVA 074 ROSANGELA DA SILVA LANZA 309 ROSEVÃNCIA CHAPIN DE OLIVEIRA 196 SANDRO LÚCIO GOMES MOREIRA 577 SILVANIA DIAS DA SILVA 117 SIMONE CRISTINA ZALAMENA 348 SUZANI ANGELA DE SOUZA 447 TAÍSA DOS SANTOS SOUZA 529 TAMIRES DOS SANTOS SOUZA 391 TAMIRES SANTOS TASSINARI 396 TATIANE MACHADO DE OLIVEIRA 019 TATIANE SALES DOS SANTOS 039 THIAGO OLIVEIRA BARBOSA 120 VALDENIR SARAIVA 381 VALDETE ANASTÁCIO 441 VALDIR ANTONIO DE CESERO 049 VANESSA DALBEM 112 VANESSA PEREIRA DOS SANTOS 494 VICENTE FREIRE DA SILVA 154 WESLEY RAFAEL TALHARI DA SILVA 058 WILLIAN YOSHIHIRO YASUNAKA 221 WILZA CARLA RIBEIRO SANTOS

TELEFONISTA 073 ADRIANA FARIA E SILVA 407 ALINE BORGES FRANÇA 187 AMANDA DE OLIVEIRA SILVA 546 ANA CLÁUDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 195 ANA PAULA DA SILVA 429 ANA PAULA SANTOS RAMOS SCHIAVO 449 ANA PAULA SOUZA MENDES 174 ANADIR FLAUSINO DE MELLO 031 ANDRÉIA PORTO DA SILVA 356 CAMILA DOS SANTOS LIMA 011 CLEIDE MARIA BRAGA 054 CRISTIANE MARTINS BARBOSA 290 CRISTINA TORRES 316 DANIELA GONÇALVES BERTO 404 DAYANE FERREIRA MACHADO 184 DIANA MACHADO PEREIRA 440 DIEGO LEONARDO SIMÕES PATERNEZE 382 DIONEY WILLIAN CABRAL DA SILVA 383 DIRCE APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO 526 EDNA GOMES MOREIRA CRUZ 160 EDNA ZANDONA DA SILVA 083 ELAINE CRISTINA RIBEIRO ALVES 114 ELIZANGELA BARROSO DO NASCIMENTO BUENO 488 ELLEN MÁSSILA DIAS 115 ELLEN TAMARA DE OLIVEIRA 296 ELZA DOS SANTOS 111 EMELINE CRISTINA DA SILVA LEME 087 FABIANA ADELICE ESCALANTE CAVALCANTE 520 FRANCIELI CALIXTO LIMA 227 GRAZIELLE CARVALJHO BRASIL 574 GEISIANE DOS SANTOS SILVA 056 IZABEL DUCATTI SOARES 415 IZABELA BORGES CRAMOLISK 455 IZADORA ANDRADE MEDEIROS 527 JAQUELINE IGLEN 297 JÉSSICA DA LUZ SOUZA 106 JÉSSICA RENATA DA SILVA 105 JHULIANE RODRIGUES FERREIRA 374 JOICE CAROLINE FERREIRA BARCELÁ 487 JOICE FAGUNDES DOS SANTOS 501 JOYCE GOMES DA CUNHA 514 JÚLIA VICTÓRIA DE OLIVEIRA 439 KARINE MEMNDES AIALA 326 KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA 283 KÁTIA DE QUEIRÓZ FREITAS 458 KÁTIA PRADO DOS SANTOS 585 KENY GRACIELLE RODRIGUES BARBOSA 570 KELLY SARKIS SOARES SILVA 366 LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS 491 LAURENIR FIDELIX INACIO RODRIGUES 186 LUANA MENDONÇA 163 LUZIA ALMEIDA NOGUEIRA 308 MÁRCIA LOZANO DE OLIVEIRA 171 MÁRCIA RAMONA DE LIMA 093 MARGARETE KEIKO KAKU OKUDA 525 MARIA APARECIDA DOS SANTOS 338 MARIA DE FATIMA LOPES 516 MARINETE SOARES MATOS SILVA 192 MATHEUS ANDRÉ DE SOUZA ORNELLAS 480 MAYARA FERREIRA VALVERDE 486 MAYARA FREITAS DA SILVA 059 NÁDIA JANAINE SILVA REIS 076 NAIARA CAMILA SANTOS 343 NATHALIA LIMA MAXIMIANO 008 NEIDE MARIA BRAGA DA SILVA 554 NEILE MAIARA NUNBES DOS SANTOS RODRIGUES 395 PATRÍCIA DASILVA MELLO 518 PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS 108 PAULA ANDRADE CAVALCANTE 015 PRISCILA FERREIRA DA SILVA 314 QUÉSIA SIQUEIRA DA SILVA 050 REGINA RODRIGUES DE SOUZA APARECIDO 393 -B RENATA APARECIDA GOTARDI 310 RICARDO ROSA FERREIRA 222 ROBERTA FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 137 ROSANA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 461 ROSÃNGELA SILVA TEIXEIRA 528 ROSELI VIEIRA DA SILVA 304 ROSELY DA SILVA ANDRADE 055 ROZIMEIRE PEREIRA SANTOS KOCH 256 SANDRA PEREIRA COTRIM 230 SANDRA REGINA DOS SANTOS ZAGOLINO 380 SOLANGE MACIEL DE SOUZA 032 SONIA MARIA TORRES RODRIGUES NOIA 515 SUELLEN CRISTINA BASTOS MARCOLINO 544 SUELLEN RODRIGUES MARTINS 505 SUELY ALVES PALMEIRA 334 TAMIRES ANTONIASSI 067 VALÉRIA GUIMARÃES VASCONCELOS 477 VINICIUS GREGORIO LIMA 392 YARA GABRIELA QUEIROZ VILHAGRA 378 YASMIN DINIZ BONFIM CONTÍNUO - SERVENTE 393 ANNE KELY DA SILVA CÃMARA 295 APARECIDA CATARINA LOPES DE BRITO 233 CLARICE FIRMINO ROBERTO 099 CLAUDIA ALINE ALVES MOREIRA 337 CRISLAINE DA SILVA OLIVEIRA 315 ELIDEISE DA SILVA RODRIGUES MARQUES 218 ELIZANGELA ELIAS BREGANTINO 132 GRACIELY VIEIRA FAGUNDES 539 INGRID SAMAYA DOS SANTOS VESSANI 270 JOSEFANIA FIRMINO DOS SANTOS 150 JUCICLEIDE MACHADO DA CRUZ 097 LEILA MOREIRA DA SILVA FREITAS 071 MARIA DE FÁTIMA LIMA 287 MARISA MARTINS DA COSTA 082 NÁDIA MENEZES MACHADO 040 ROSELI FAQUES MENDONZA MELO 587 RUTE SUELI MARTINS 483 SUELEN DUARTE NUNES DA SILVA 307 VALDILENE BEZERRA DE SOUSA 173 VANESSA BARROS MONÇÃO

MOTORISTA 355 ADÉLIA DE JESUS DOS SANTOS 459 ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA 341 ANTONIO ALVES DE MOURA 091 BRUNO HENRIQUE MENEZES FERNANDES 328 CAROLINE PEREIRA FARIA CASAGRANDE 346 CLÁUDIA LEANDRA LOPES 416 CLOVES ALVES MARTINS 198 CRISTIANO MACHADO PEREIRA 540 DANIELLY KEIKO NACANO 558 DENIS PEREIRA DE CASTRO 025 DIEGO SOARES PEREIRA 551 EDENILSON MACEDO RODRIGUES 035 EDILENE FAGUNDES DE MACEDO SANTOS 249 EDIVAN ALVES DA SILVA 581 ÉLIO CARVALHO ORTEGA 411 EMERSON FERNANDES 086 EMMANUEL DOS SANTOS SILVA 293 FERNANDO MENDES DA SILVA 519 FERNANDO PEREIRA FAUSTINO 088 GILMAR ALVES COSTA 098 GILMAR RODRIGUES CASSIMIRO 498 GUSTAVO AURÉLIO SILVA DE SENA 575 HERBERTH WILLIAN BARBOSA RODRIGUES 394 HIGOR APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA 155 IDALÍCIO CASTILHO 509 IGOR CENTURION CAETANO 131 ISAAC ROSA 209 JACKELINE DO NASCIMENTO CABRAL 423 JOÃO PAULO DA SILVA PEREIRA 333 JOÃO PAULO DOS SANTOS 001 JONATAN OLIVEIRA DA SILVA 362 JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 237 JOSÉ ROBERTO DA SILVA BARBOSA 064 JOSÉ WAGNER DA SILVA 553 JOSIMAR FAGUNDES DA SILVA 311 JUNIOR DE SOUZA GOMES 442 KARINA DO NASCIMENTO VIEIRA 294 LEANDRO GUILHERME ADÃO 360 LEONILDA FERREIRA DA SILVA 497 LUCAS JOSÉ BASTOS DOS SANTOS 285 LUIZ FELIPE CABRAL DA SILVA 204 LUIZ PAULO ESPINDOLA SANTOS 450 MARCELO LUIZ SCAION PALOPOLI 437 MARCIO CRISTOVÃO NUNEZ 090 MARCOS ANTONIO SOARES 422 MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA 060 MARIOZAN VIEIRA DE OLIVEIRA 399 MAURO CÉSAR GALVÃO TEIXEIRA 390 PEDRO OTÁVIO RICCI SABINO 559 RAFAELA LIMA CHAVES 051 RODRIGO DA SILVA LIMA 329 RODRIGO MATIAS DE FREITAS 236 SHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA 130 TIAGO DE JESUS PEREIRA 253 VANDERLEY SAMUEL MARTINS 502 VICTOR ILDO FERRACINI CONTÍNUO – COPEIRO 036 ADRIELI ALVES DOS SANTOS 063 ALESSANDRA GARCIA DE MAURO 259 ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA 475 ALINE FERREIRA DE ARAUJO 010 AMANDA SOUZA DE ANDRADE 421 ANA CRISTINA SOUZA MOREIRA 126 ANDRÉIA MARIA DA SILVA 318 ANDRESSA PATRICIA SOARES DE CASTRO 157 ANISIA SOUZA DOS SANTOS 009 APARECIDA IVANI DA SILVA BERLOFA 161 ÁUREA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA 349 CAROLINA LEDESMA RAMOS 572 CAROLINE CHAVES DE MORAIS 247 CÉLIA MOREIRA PONCIANO 599 CLAIDIA PEREIRA FERNANDES SOBRINHO ESPÍNDOLA 042 CLAUDETE DE BARROS RODRIGUES 099 CLAUDIA ALINE ALVES MOREIRA 524 DALVINA DA SILVA DIAS MENEZES 020 DIENEFFER ALVES DOS SANTOS 496 DILMA DE BRITO 238 EDNA DA SILVA 140 ELAINE CRISTINA DA SILVA 190 ELAINE CRISTINA DA SILVA 393 ELENA ROMERO 139 ELENICE DA CRUZ SILVA 271 ELIAS RENATO COSTA DE ALMEIDA 315 ELIDEISE DA SILVA RODRIGUES MARQUES 202 ELISANDRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 181 ELIZABETE AZEVEDO DA SILVA CEZÁRIO 165 ELIZABETE LOURENÇO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 101 ELIZABETE MARIA DE SOUZA 077 ENI MARIA DE OLIVEIRA 045 ÉRICA FERREIRA VARGAS 166 ÉRIKA ISABELY DE OLIVEIRA SANTOS 224 FABIANA APARECIDA CIRINO DOS SANTOS ARAUJO 332 FÁBIO RODRIGO ROCHA FARIA 504 FERNANDA ALEXANDRE CAETANO 072 FERNANDA SANTOS 002 FRANCIELE HOTERMANN LOPES 549 FRANCIELLE RODRIGUES SANTOS 005 GILSON LOURENÇO MACHADO 330 GISELI ALVES DE OLIVEIRA 601 GISILAINE BATISTA DA SILVA 201 GLAZIANE ZANARDI SOUZA 003 IANÁ MARIA RODRIGUES 584 ILMA JOAQUIM DA SILVA 539 INGRID SOMAYA DOS SANTOS 277 IVANILDA CELESTINO ROSA 462 IVETE SILVA DOS SANTOS 552 IVONE DA SILVA SARKIS 471 IVONETE SANTOS RAMOS 245 IZABEL VIEIRA RAMOS 299 JACIRA DE OLIVIERA SILVA FIGUEIREDO 229 JACQUELINE DO NASCIMENTO FARIAS 022 JAQUELINE FERNANDES DA SILVA LIMA 340 JOSÉ HENRIQUE MARTINS MENEZES 053 JOSÉ RONALDO PEREIRA FARIA 306 JULIANA ROSA FERREIRA 542 JULIO MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA 365 KARINA SIMÕES HENRIQUE 006 KÁTIA BRAGA 239 KEILA FERREIRA MENEZES 347 KELLI CRISTINA DE LIMA BASSO 598 KENIO MENANI WOLF 568 LAIS DOS SANTOS DE ARAUJO 280 LARISSA SEVERINO DA SILVA 326 LEIDIANE NASCIMENTO SANTANA 600 LÍVIA OLIVEIRA MACHADO 162 LUCILENE MARTIONS DOS SANTOS 179 LUCINEI DA SILVA MORAES 252 LUZIA FERNANDES FERREIRA 127 MAIARA DIAS SARKIS BAPTISTA 301 MARCIA CORREIA DOS SANTOS 268 MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 443 MARIA APARECIDA DE SOUZA 164 MARIA APARECIDA GOÉS DA SILVA 047 MARIA APARECIDA VAREIRO ARÉVALO 386 MARIA CAVALCANTE DE SOUZA 508 MARIA IZABEL FERREIRA SILVA 438 MARIA MADALENA RIBEIRO SANTOS VERONESE 146 MARINA BALDUINO LEITE 263 MARLENE BORGES RIQUELME MARTINS 319 MARLI FERREIRA DA SILVA 081 MIRIAN VELANIA DE OLIVEIRA SILVA 562 MÔNICA MARIA GOMES 345 NÁDIA PEREIRA DA SILVA 180 NAIR SIMÕES DINIZ 339 NATALY SILVA DOS SANTOS 550 PATRÍCIA REGINA ZAGOLIN 405 RENAN GUSTAVO DOS SANTOS SILVA 451 RENATA ZULEICA DO NACIMENTO 402 ROBERTA RUCHDESCHEL 578 ROSARIA DOS SANTOS 364 ROSIMEIRE DOS SANTOS CALDEIRA 288 SEBASTIÃO APARECIDO BATISTA 169 SILVANA FERREIRA DE SOUZA 017 SIMONE DO NASCIMENTO SILVA 185 SIMONI SOARES RAMOS 472 SOLANGE BATISTA DOS SANTOS 473 SOLANGE CARDOSO DOS SANTOS 483 SUELEN DUARTE NUNES DA SILVA 033 TÁCIA ALINE DE LIMA SANTANA 403 TATIANE SILVA DOS SANTOS 264 TAYMARA DA SILVA DUARTE 351 VALDELICE SOUZA DOS SANTOS 021 VALDENI DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 307 VALDIRENE BEZERRA DE SOUSA 214 VALDIRENE RODRIGUES DE OLIVEIRA 183 VERA LÚCIA DE SOUZA 291 VERGINIA COUTINHO CAPILÉ 320 VIVIANE LIMA DE MORAES 534 VIVIANE ROSA DA SILVA 444 WALÉRIA MACIEL DE SOUZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 530 ADRIANO DOS SANTOS BRAMBILLA 358 ADRIELE RENATA BARROS DE LIMA 336 ALANA MATOS DA SILVA 273 ALESSANDRO DE LUCA PEREIRA 266 ALINE APARECIDA DE SOUZA 108 ALINE DE SOUZA LEGAL 228 AMANDA XAVIER JACOB 028 ANA ALICE DOS SANTOS PAIXÃO 419 ANA CLAUDIA DA SILVA PUPO 379 ANA CLAUDIA DE ANDRADE PIRES DOS SANTOS 143 ANA PAULA DE BARROS GUIMARÃES DELATORI 286 ANA PAULA DE OLIVEIRA 412 ANDREIA MOREIRA 176 APARECIDO LA ROSA FERREIRA 468 BRUNA LOPES BATISTA 305 CAMILA DE ABREU RQBELO 446 CRISLAINE BARBOSA DE SÁ 038 DAIANE FERNANDA SARAIVA 541 DAIANE VANESSA ALVES PEREIRA 257 DANILO ANTONIO DE SOUZA SILVA 388 DELIANE DOS ANJOS OLIVEIRA 430 ELAINE SANTOS MOREIRA 037 ERIDA BATISTA VAREIRO 357 EVERTON HENRIQUE DA SILVA 298 FLÁVIO SILVA DE MENEZES 254 GEOVANI OLIVEIRA BARROS 535 GISELE SEVERIANA FERREIRA 317 GLÁUCIA LIMA DA SILVA 170 HELOISA CRISTINA DE ARAUJO 363 ILZA RAMALHO DA CONCEIÇÃO 029 INGRID MIGUEL COSTA PEREIRA 424 IRACI RAIMUNDO CARDOSO 292 IRANI FIDELIX INACIO 212 IVANILDE SANTOS JACONETTE 007 IVONE LOZANO DE OLIVEIRA DOS SANTOS 398 IVONE RIBEIRO DA SILVA RAMOS 5L3 JADE PAULA DA SILVA PEIXOTO 321 JAQUELINE DA SILVA REIS 397 JULIANA CASSIA MOURA BORGES 359 KARINE FERNANDES BARBOSA 115 KATIELEN DOS SANTOS SILVA 012 LUIZ DA SILVA 456 MARCELA SIVIRIANA FERREIRA 426 MÁRCIA ANDRÉIA OLIVEIRA DE SOUZA 232 MARCOS AURÉLIO MATTOS DE FRANÇA 100 MARIA APARECIDA DA SILVA 476 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA 492 MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO 573 MARIELI LOPES DA SILVA 481 MICHEL MARTINS DE SOUZA 566 RAFAELA PASSOS MIRANDA 435 REJANE LEONEL DE OLIVEIRA 427 RENATA COSTA CREMOLICH 107 ROSÂNGELA GOES DA SILVA SOARES 018 ROSIVANIA FERREIRA DA SILVA 547 SIMONE DOS SANTOS 046 SIVALDO JUNIOR DE OLIVEIRA QUEIROZ 148 SÔNIA DOS SANTOS ROSA 409 THAISA CARVALHO SIQUEIRA 479 THALLITA JOICE LIMA MATTOS DE FRANÇA 384 VALDENICE TAVARES DE LIMA 372 VALQUIRIA FELIPE SILVA 133 VÃNGELA REGINA ROCHA DIAS MACIEL 274 VERA FERNANDES 075 WALDELI FERNANDES PEREIRA 563 ZELIA DA SILVA CRUZ VIGIA 175 ALESSANDRA DA SILVA 335 ALISSON DA MATTA SILVA 463 ANDRÉ APARECIDO RAMOS 342 AURELINA PEDRO DA SILVA 147 BRUNO DIEGO FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS 041 BRUNO HENRIQUE RODRIGUES 145 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOTA 188 CÍCERO DE SOUZA PALMA 494 CLAUDOMIRO DIAS 401 CRISTIANO CORRÊA DA SILVA 024 DILSON MELLO RODRIGUES 503 DOLORES SOARES RAMOS SANTOS 279 EDENILDO DOS SANTOS 119 EDSON NASCIMENTO DE MEDEIROS 593 ELIAS MARTINS 080 ESMERALDO CATENACCI 454 EZEQUIEL MORENO DE ALENCAR 543 FABIO DE ALMEIDA PUPO 234 FERNANDO DE FREITAS SANTOS 417 FLAVIO DE ARRUDA MATOS 235 GARCIA AUGUSTO DE SANTANA 136 GEZITO BORGES DE CARVALHO 084 GILMAR ARAÚJO DIONIZIO 128 GUILHERME RODRIGUES FELIPPE 243 HABNER PEDRO MARCELINO DA ROCHA 500 HÉLIO GOMES DA COSTA 276 HELTON HEIJI OTANI 140 HÍCARO MAMEDE RODRIGUES 303 JACINTO MARQUES DA SILVA 065 JAIR DO CARMO SILVA 231 JANDERSON WILKER MESSIAS RESENDE 517 JEFERSON DE MENEZES PEREIRA 091 JESUS MOTTA DA SILVA 013 JOÃO PEREIRA DINIZ 474 JOSÉ ALVES ACOSTA 445 JOSÉ ANTONIO MEDEIROS 510 JOSÉ APARECIDO ALVES BONFIM 048 JOSÉ APARECIDO NETO 178 JOSÉ APARECIDO PORTO PEREIRA 555 JOSÉ COSMO DA SILVA 242 JOSÉ DOS SANTOS 260 JUAREZ ADOLFO PEREIRA FILHO 034 LAUIDEMIRO SANTOS DA SILVA 469 LAURO ANDRÉ FERREIRA MARTINS 506 LEANDRO APOLÔNIO PEREIRA DE ARRUDA 225 LUAN PAULO ROCHA VALÊNCIO 255 LUAN RODRIGUES BRITO 354 MARCIO DA SILVA MACIEL 030 MARCIO ROBERTO FERREIRA SANTOS 043 MARCOS ANTONIO CEZARIO MACHADO 149 MAURÍCIO RAMSDORF 434 MURILO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS 062 ODARIO VIEIRA DOS SANTOS 123 OSCAR ROSA DA SILVA NETO 248 PATRÍCIA DA COSTA SOUZA 250 PAULO SERGIO SOARES DE SOUZA 576 PEDRO FRADE DE MAGALHÃES 400 REGILVAN BARBOSA SERAFIM 027 RICARDO ARAUJO ANDRADE 410 RICARDO MARTINS DE CESARE 167 ROBSON SANTOS DE ALBUQUERQUE 288 SEBASTIÃO APARECIDO BATISTA 178 TAIS CLAUDIA MIGUEL GONÇALVES 350 VALDENVINO SANTOS DA SILVA 453 VLADIMIR ALVES DE QUEIROZ 079 WAGNER CAVALCANTI XAVIER 352 WELLITON OLIVEIRA DE AGUIAR

ADVOGADO 431 CHRISTIAN MENDONZA MARQUES 583 DANIEL CÉLIO FERNANDES COSTA 432 FERNANDO JOSÉ SOBRADIEL FELICIANO 590 HELTON DA SILVA NASCIMENTO 556 JÉSSICA APARECIDA ALVES SIMON 597 JOSÉ PEREIRA FRANÇA JUNIOR 223 MICHELLA FERNANDA MATOS BUENO

Fátima do Sul, 27 de março de 2017