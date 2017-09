Discussão resultou na morte de Homem em Fátima do Sul

Imagens: Facebook

O Jovem, Aleandro Pereira, 33 anos foi alvejado com 4 tiros por volta das 11:30 hs desta segunda-feira (18), no cruzamento das ruas Presidente Dutra com a Melvin Jones com Presidente Dutra, em Fátima do Sul.

Conforme apurado pelo site Fatima News, Aleandro era morador no Jardim Brasilândia em Fátima do Sul, estava em uma motocicleta, quando duas pessoas em outra motocicleta se aproximaram e efetuaram os disparos. No dia anterior, domingo, (17), Aleandro estava na Praça Getulio Vargas, á noite e aconteceu discussões e xingamentos envolvendo pessoas desconhecidas, ocasionando um vidro quebrado de um veículo não identificado pela reportagem.

Aleandro foi encaminhado ao Hospital da Sias em estado grave e acabou não resistindo aos ferimentos vindo à óbito.