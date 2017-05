Diego pede por atendimento de médico legista e extensão de rede elétrica em ruas de FÁTIMA DO SUL

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul aprovou na noite de ontem, terça-feira (02), 08 proposituras durante Sessão Ordinária da Casa de Leis, todos as proposituras foram apresentadas e aprovadas por unanimidade.

O vereador e vice-presidente da Câmara, Diego Carcará (Partido Solidariedade), apresentou na noite de ontem, durante sessão ordinária, o requerimento que foi assinado por todos os vereadores da Casa de Leis, onde requereu a Mesa Diretora, após ouvir o Colendo Plenário que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento ao Secretário Estadual de Saúde Doutor Nelson Tavares, solicitando que com a máxima urgência contrate um Médico Legista para atender o Município de Fátima do Sul e região.

Diego destacou que “Sabemos que a morte é uma certeza em nossas vidas, mais mesmo assim nunca aceitamos tão facilmente, o que vem acontecendo com frequência em nossa cidade ao longos dos anos, é a demora na liberação do ente querido devido o deslocamento pra cidade de Dourados, chegando as vezes a demorar mais de 12 horas, causando ainda mais sofrimento e angústia a família. Fatima do Sul precisa de um Medico legista, não só ira atender nossa cidade mais também a região”, finalizou Diego.

Durante a sessão, o vereador e vice-presidente da Câmara, Diego Carcará (Partido Solidariedade), apresentou também o requerimento nº79/2017, onde subscreve e requeriu a Mesa Diretora, após o ouvir o Colendo Plenário que envie expediente com cópia do presente requerimento a Prefeita Municipal Ilda Salgado Machado, solicitando a extensão da rede de energia elétrica na Rua Dos Estudantes, entre a Travessa Garcez e a Rua Ataulpho de Matos.