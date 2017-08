Diego pede instalação de rede de energia com luminária no Jardim Hidalgo e América em Fátima do Sul

Foto: Washington Lima / Fátima Em Dia - Diego pede instalação de rede de energia com luminária no Jardim Hidalgo e América

FÁTIMA DO SUL - A Câmara de vereadores de Fátima do Sul durante os trabalhos legislativos realizado na noite de ontem terça-feira (29), aprovou a apresentações das 06 (seis) proposituras dos nobres parlamentares, que tiveram as referidas apresentadas e aprovadas por unanimidade de votos por todos.

O vereador Diego Carcará (Solidariedade), durante a sessão ordinária, apresentou o Requerimento de número 142/207, na qual, pediu apoio dos vereadores na aprovação e requereu a mesa diretora para que fosse encaminhada cópias da referido requerimento, a prefeita municipal Ilda Salgado Machado (PR).

No Requerimento, o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Diego Carcará, sugeriu a prefeita Ilda Machado, para que efetue junto a Empresa de Energia elétrica ENERGISA, a instalação de rede baixa da energia elétrica, e posterior a instalação de braços e luminárias, nas Ruas João de Barro, Tico-Tico, Beija-Flor, Sabiá, Bem-te-vi e Ema, localizadas no Jardim Hidalgo e Jardim América, entre as Ruas Celcio Joaquim de Barros e Severino Araújo.