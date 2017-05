Diego pede iluminação no trevo da rotatória da Usina e fim das queimadas em FÁTIMA DO SUL

Vereador Diego Carcará - FOTO: ASSESSORIA

FÁTIMA DO SUL - O vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Fátima do Sul, Diego Carcará, apresentou um requerimento que também foi assinado pelo vereador Ezequiel Ferreira, onde fizeram várias reivindicações ao Secretário Estadual de Obras, Marcelo Migliolli.

O requerimento passou pela mesa diretora onde será encaminhado ao Secretário Estadual de Obras Públicas e Transportes, Marcelo Migliolli, que determine a instalação de iluminação no trevo da rodovia MS 376, com o Travessão do Guilherme, divisa dos Municípios de Fátima do Sul e Dourados. Solicitam ainda que termine a rotatória ao redor do viaduto, pois da forma que está os veículos que vem sentido Dourados/Fátima do Sul, não conseguem adentrar a linha do Iguassú, tendo que entrar na contra mão, sejam instaladas placas indicando acesso a Usina Fátima do Sul e as linhas e construa um abrigo no local.

Os vereadores destacaram que o grande fluxo de veículos que transitam pela rodovia MS 376, no período noturno, e que na divisa dos Municípios de Fátima do Sul e Dourados, existe o Travessão que liga esta Rodovia a Usina Sucroalcooleira Fátima do Sul, e que no local foi construído um viaduto, passando o Travessão por baixo da rodovia “No local é um ponto de espera de ônibus dos trabalhadores da Usina, e, no período noturno este local é completamente escuro, deixando estes trabalhadores sem segurança devido a escuridão”, destacaram eles.

PALAVRA LIVRE

Durante a Palavra Livre, o vereador Diego Carcará, pediu pelo fim das queimadas, onde destacou que foi procurado por moradores sobre o assunto “Faço um apelo aqui a todos que nos ouve nesse momento, a nossa população tem que se conscientizar e parar com as queimadas. A população implora pelo fim das queimadas, a dificuldade dos moradores com problemas respiratórios vem crescendo com as queimadas, não é só questão de saúde, mais também de higiene”, finalizou Diego.