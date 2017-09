Diego pede espaço esportivo com quadra de vôlei e futebol de areia onde era o Clube do Garoto

FÁTIMA DO SUL - O vereador e vice-presidente da Câmara de Fátima do Sul, Diego Carcará (Solidariedade), apresentou uma indicação durante a sessão ordinária da Câmara que foi realizada na noite de ontem, terça-feira (12), onde na oportunidade, foi aprovada por todos os vereadores da Casa de Leis.

Diego Carcará requerem a Mesa Diretora, após o ouvir o respeitável Plenário que fosse enviado cópia da presente Indicação a Prefeita Municipal Ilda Salgado Machado (PR), sugerindo se possível dentro dos considerandos, que construa no terreno onde funcionava o Clube do Garoto em Fátima do Sul, um espaço esportivo composto por quadra de vôlei e futebol de areia, atendendo assim os desportistas do Jardim São Paulo, principalmente a juventude que hoje carece de um local para a prática esportiva.

O vereador destacou que “O terreno onde funcionava o Clube do Garoto está ocioso, sem utilidade e que vários moradores do Jardim São Paulo nos procuram reclamando da falta de espaço para a prática de esportes, e que está sendo feito um levantando dos terrenos doados pelo município, que não estão sendo usados, para que retornem ao patrimônio Municipal, em razão disso, posso uma atenção especial para essa minha indicação que é um anseio dos moradores dessa localidade”, finalizou Diego.