Diego pede asfalto nas ruas do Jardim Eliane e alerta moradores do Jardim dos Ipês em Fátima do Sul

FOTO: RIBERO JUNIOR / SILIGANEWS - Diego pede asfalto nas ruas do Jardim Eliane e alerta moradores do Jardim dos Ipês

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul apresentou e aprovou 06 proposituras na noite de ontem, terça-feira (23), durante sessão ordinária, que teve transmissão ao vivo pelas rádios Band FM e Fátima FM.

Durante a sessão, o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Diego Carcará (Solidariedade), apresentou um requerimento a mesa diretora, para que fosse encaminhado o referido requerimento, a prefeita municipal Ilda Salgado Machado (PR), onde solicita a pavimentação das Ruas do Jardim Eliane, que ainda não constam com esta benfeitoria.

Ao Fátima News, Diego Carcará destacou a que é de suma importância a pavimentação asfáltica nas Ruas do Jardim Eliane “Os pedidos são inúmeros dos moradores daquela localidade, na semana passada recebi várias ligações e recebi também a visita de moradores pedindo essa solicitação para este vereador. Esperamos ser atendido pela prefeita Ilda Machado, e sanando assim, os anseios dos moradores do Jardim Eliane em Fátima do Sul”, finalizou Diego.

DIEGO NA PALAVRA LIVRE

O vereador também utilizou da palavra livre para implorar aos moradores do Jardim dos Ipês, local onde está construída as 300 casas populares recém entregues em Fátima do Sul, para que não vendam suas casas e deem valor ao imóvel recebido para o bem de suas famílias “A casa está muito bem equipada, com até kit de aquecedor para se economizar energia, enfim valorize aquilo que é de mais sagrado para uma família, que é a casa própria. Nos vereadores recebemos várias informações do que está acontecendo no Jardim do Ipês com referência a essas novas casas populares, então eu imploro esse cuidados rigorosamente aos moradores que recebem esse bem”, finalizou o vereador.