Diego pede ação enérgica sobre as queimadas e calçada no estacionamento do SIAS em Fátima do Sul

Foto: Washington Lima / Fátima Em Dia - Diego pede ação enérgica sobre as queimadas e calçada no estacionamento do SIAS

FÁTIMA DO SUL - Durante sessão ordinária realizada na noite de ontem, terça-feira (08), o vereador e vice-presidente da Câmara de Fátima do Sul, Diego Carcará, apresentou um requerimento e uma indicação, onde foram aprovadas por todos os vereadores da Casa de Leis.

No requerimento, Diego Carcará destacou que o grande número de queimadas ocorridos no perímetro urbano de Fátima do Sul, devido a forte seca que alastra o Município e região e que a fumaça destas queimadas tem prejudicado a saúde da população, e que existe a Lei Municipal nº 1031, de junho de 2009 que versa sobre capinagem química e queimada nos imóveis urbanos de Fátima do Sul.

Diego pediu para que fosse encaminhado cópias do referido requerimento, ao Secretário Municipal de Obras Wagner Roberto Ponsiano, solicitando que determine a fiscalização responsável pela a área para que aplique as sanções, uma vez que no Artigo 2º diz que a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos ficará responsável pela fiscalização e aplicação das sanções previstas na presente Lei.

Na Indicação apresentada e aprovada também por todos, o vereador pediu para que fosse encaminhado cópias da referida indicação, para a prefeita municipal Ilda Salgado Machado, sugerindo que faça a pavimentação asfáltica ou o calçamento dos terrenos de propriedade do Município, localizados ao lado do Hospital do SIAS, que são usados como estacionamento pelos pacientes, visitantes e familiares de pacientes do citado Hospital.