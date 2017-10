Diego pede a Energisa a contratação de mais pessoas para atender as ocorrências em Fátima do Sul

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Diego pede a Energisa a contratação de mais pessoas para atender as ocorrências

FÁTIMA DO SUL - O vice-presidente da Câmara Municipal de Fátima do Sul, vereador Diego Carcará (Solidariedade), apresentou na última sessão ordinária da Casa de Leis, um requerimento que foi aprovado por todos os vereadores, voltado a diretoria regional da Energisa.

No requerimento, Diego fala para que a Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul – ENERGISA, diminuiu para um, o número de atendente em seu escritório de Fátima do Sul, e está atendendo apenas no período matutino.

Segundo o vereador, as pessoas que lá se dirigem são orientadas a ligar para o serviço de Atendimento ao Consumidor ou aguardar por um longo tempo na fila, para agendar seus pedidos, mas muitas dessas pessoas não tem acesso a este serviço.

“São por estas razões que apresento esse requerimento e peço de todos os vereadores na aprovação dessa reivindicação que envio para o Diretor Regional da ENERGISA, Marcelo Vinhaes Monteiro, solicitando a contratação de mais um atendente e de mais duas pessoas para o serviço de manutenção da rede de energia para o Escritório da ENERGISA de Fátima do Sul, e, que o atendimento seja feito durante todo o horário comercial adotado pelo comércio local”, finalizou Diego.