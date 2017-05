Diego Carcará reivindica por instalação de farmácia popular no Hospital da SIAS em Fátima do Sul

FOTO: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS - Na Tribuna ca Câmara de Fátima do Sul, Vereador Diego Carcará

FÁTIMA DO SUL - A Câmara Municipal de Fátima do Sul aprovou na noite de ontem, terça-feira (16), durante sessão ordinária, 06 Proposituras, onde foi aprovada e assinada pelos 11 vereadores da Casa de Leis. A sessão foi presidida pelo vereador presidente Ermeson Cleber Mendes (PT).

O vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Diego Carcará (Solidariedade), apresentou um requerimento onde apresentou a mesa diretora, para que fosse enviado o referido requerimento com cópias a prefeita municipal Ilda Machado (PR), sugerindo a instalação de uma farmácia popular no prédio do Hospital da SIAS em Fátima do Sul.

Para o vereador Diego Carcará, a solicitação vem de encontro com as reinvindicações daqueles que o procuram diariamente “Sempre procuramos ouvir a nossa população no tocante as suas necessidades, e essa reivindicação que faço para a prefeita Ilda Machado, é de suma importância para aqueles que realmente necessitam da farmácia popular e facilitaria em muito se tivéssemos uma farmácia popular no Hospital da SIAS”, destacou Diego Carcará.

REQUERIMENTO FEITO POR TODOS OS VEREADORES

Durante a sessão, Diego fez parte também, aprovando e assinando um requerimento feito e assinado por todos os 11 vereadores da Casa de Leis, onde requerem a Mesa Diretora, após ouvir o Colendo Plenário, que encaminhe ofício com cópia do presente Requerimento ao Ilustre Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, solicitando que determine a Secretaria de Estado de Obras Públicas e Transportes o recapeamento da Rodovia MS 147, no trecho entre as Rodovias 376 e 276. Solicitam ainda que este recapeamento seja feito também no acostamento, e, que construa redutores de velocidade nos locais mais críticos, e após a Rodovia seja toda ela sinalizada.

JUSTIFICATIVA – Na justificativa, os vereadores destacaram ao Governador Reinaldo Azambuja, que o referido trecho da referida Rodovia, parece na realidade um carreador, abandonada, esburacada, sem sinalização, colocando a vida de quem por ela trafega em risco constante “inúmeros acidentes já aconteceram sem que as autoridades competentes tomassem providências para sanar estes problemas, portanto rogamos a Vossa Excelência que abrace esta causa e atenda nossas reivindicações”, finalizaram eles.