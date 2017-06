Diego Carcará pede veículo para transporte de pessoas com exames e tratamento fora de Fátima do Sul

FOTO: ASSESSORIA - VEREADOR DIEGO CARCARÁ

FÁTIMA DO SUL - Durante sessão ordinária da Câmara Municipal de Fátima do Sul, realizada na noite de ontem, terça-feira (20), o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Diego Carcará (Solidariedade), apresentou um requerimento, onde foi aprovado por todos os 11 vereadores e assinou um requerimento em conjunto com toda a Casa de Leis.

E seu requerimento particular, Diego Carcará, pediu para que fosse enviado expediente com cópia do presente Requerimento ao Deputado Estadual, Herculano Borges, solicitando que viabilize através de emenda parlamentar a aquisição de um veículo utilitário para atender o Município de Fátima do Sul, no transporte de pessoas que precisam de exames ambulatoriais e de tratamento médico em outros centros.

Segundo Diego Carcará, a solicitação mais um vez, vem de encontro com as necessidade da população Fatimassulense “Essa é mais uma reivindicação que estou apresentando ao deputado estadual Herculano Borges, onde recebo vários pedidos das pessoas que sempre nos procura e nos pede para apresentar esse pedido. Espero ser atendido pelo deputado e estar ai ajudando aqueles que nos procura para os tratamentos médicos e outros que envolve a saúde do nosso município”, finalizou Diego.