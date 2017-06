Diego Carcará pede providências nas ruas do Jardim C-Valle em Fátima do Sul

FÁTIMA DO SUL - A Câmara municipal de Fátima do Sul, votou na noite de ontem, terça-feira (13), 04 proposituras durante a sessão ordinária que acontece todas as terças-feiras a partir das 20h no Plenário Athaulfo de Matos.

Entres as proposituras apresentadas e aprovadas pelos 11 vereadores da Casa de Leis, está o requerimento de número 111/2017, do vereador do Partido Solidariedade, Diego Carcará.

Diego apresentou o requerimento a mesa diretora da Casa de Leis, e pediu para que fosse enviado cópias do presente requerimento, a prefeita municipal de Fátima do Sul, Ilda Machado (PR), onde solicita que a prefeita Ilda Machado, determine a secretaria municipal de obras, o patrolamento, cascalhamento e a compactação das Ruas João Rodrigues de Lima e Projetada II no Jardim C-Valle.

Durante seu pronunciamento, o vereador disse que recebeu inúmeras fotos via whatsApp, dos moradores mostrando a atual situação que se encontra as estradas naquela localidade “Estamos pedindo mais essa reivindicação que vem de encontro com o anseio dos moradores do nosso querido Jardim C-Valle, tenho certeza que a prefeita Ilda Machado, através da secretaria de obras, sanará mais esse pequeno problema naquela localidade”, finalizou Diego Carcará.